الكويت تسجل أعلى معدل يومي: 161 إصابة بكورونا في آخر 24 ساعة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، اليوم السبت، تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي يتم تسجيله، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1154. وقال السند في بيان صحفي: "وقوفًا على آخر تطورات ومستجدات مرض فيروس كورونا ‪COVID19‬ والجهود المشتركة في احتوائه والحدّ من انتشاره؛ فقد بلغ عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض فيروس كورونا ‪COVID19‬ خلال الـ24 ساعة الماضية عدد (161) حالة؛ منها 31 حالة مرتبطة بالسفر؛ حيث قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة، وكانت تحت الحجر الصحي المؤسسي؛ 17 حالة منها لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، و9 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر لألمانيا، و3 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر لأمريكا، وحالة واحدة لغير محددي الجنسية مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، وحالة واحدة لمقيمة من الجنسية الهندية مرتبطة بالسفر لمصر. أما عن الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بمرض ‪COVID19‬، فقد بلغ عددها 124 حالة؛ منها 4 حالات لمواطنين كويتيين، و101 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و15 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، وحالة من الجنسية السعودية، وحالة لمقيم من الجنسية الفلبينية، وحالة لمقيم من الجنسية الأردنية، وحالة لمقيم من الجنسية الباكستانية، فيما رصدت 6 خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي قيد التقصي الوبائي؛ حيث جارٍ البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم، من بينهم حالة واحدة لمواطنة كويتية، وحالتان لمقيمَين من الجنسية الهندية، وحالة لمقيم من الجنسية البلغارية، وحالة لمقيم من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم من الجنسية الفلبينية، ليرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت إلى 1154 حالة. ووفق صحيفة القبس: وصل مجموع الحالات التي أُعلن شفاؤها 133 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بمرض ‪COVID19‬، وذلك بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن شفاء 10 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. أما بالنسبة لمجموع الحالات التي تتلقّى الرعاية الطبية في العناية المركزة، فقد بلغ عددها ‪27‬ حالة، ‪17‬ حالة مستقرة، في حين 10 حالات منها حرجة، وبذلك يصبح مجموع الحالات المُصابة بمرض فيروس كورونا ‪COVID19‬، والتي ما زالت تتلقّى الرعاية الطبية ‪1020‬ حالة. وفيما يتعلّق بمراكز الحجر الصحي، فقد بلغ مجموع مَن أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 534 حالة, وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس, على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يومًا في الحجر المنزلي الإلزامي، اعتبارًا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

الكويت تسجل أعلى معدل يومي: 161 إصابة بكورونا في آخر 24 ساعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-11 أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، اليوم السبت، تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي يتم تسجيله، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1154.



وقال السند في بيان صحفي: "وقوفًا على آخر تطورات ومستجدات مرض فيروس كورونا ‪COVID19‬ والجهود المشتركة في احتوائه والحدّ من انتشاره؛ فقد بلغ عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض فيروس كورونا ‪COVID19‬ خلال الـ24 ساعة الماضية عدد (161) حالة؛ منها 31 حالة مرتبطة بالسفر؛ حيث قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة، وكانت تحت الحجر الصحي المؤسسي؛ 17 حالة منها لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، و9 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر لألمانيا، و3 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر لأمريكا، وحالة واحدة لغير محددي الجنسية مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، وحالة واحدة لمقيمة من الجنسية الهندية مرتبطة بالسفر لمصر.



أما عن الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بمرض ‪COVID19‬، فقد بلغ عددها 124 حالة؛ منها 4 حالات لمواطنين كويتيين، و101 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و15 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، وحالة من الجنسية السعودية، وحالة لمقيم من الجنسية الفلبينية، وحالة لمقيم من الجنسية الأردنية، وحالة لمقيم من الجنسية الباكستانية، فيما رصدت 6 خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي قيد التقصي الوبائي؛ حيث جارٍ البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم، من بينهم حالة واحدة لمواطنة كويتية، وحالتان لمقيمَين من الجنسية الهندية، وحالة لمقيم من الجنسية البلغارية، وحالة لمقيم من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم من الجنسية الفلبينية، ليرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت إلى 1154 حالة.



ووفق صحيفة القبس: وصل مجموع الحالات التي أُعلن شفاؤها 133 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بمرض ‪COVID19‬، وذلك بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن شفاء 10 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



أما بالنسبة لمجموع الحالات التي تتلقّى الرعاية الطبية في العناية المركزة، فقد بلغ عددها ‪27‬ حالة، ‪17‬ حالة مستقرة، في حين 10 حالات منها حرجة، وبذلك يصبح مجموع الحالات المُصابة بمرض فيروس كورونا ‪COVID19‬، والتي ما زالت تتلقّى الرعاية الطبية ‪1020‬ حالة. وفيما يتعلّق بمراكز الحجر الصحي، فقد بلغ مجموع مَن أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 534 حالة, وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس, على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يومًا في الحجر المنزلي الإلزامي، اعتبارًا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 12:31 PM

الكويت تسجل أعلى معدل يومي: 161 إصابة بكورونا في آخر 24 ساعة بينها حالة من الجنسية السعودية.. لترتفع الحالات المسجلة في البلاد إلى 1154





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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، اليوم السبت، تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي يتم تسجيله، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1154.



وقال السند في بيان صحفي: "وقوفًا على آخر تطورات ومستجدات مرض فيروس كورونا ‪COVID19‬ والجهود المشتركة في احتوائه والحدّ من انتشاره؛ فقد بلغ عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض فيروس كورونا ‪COVID19‬ خلال الـ24 ساعة الماضية عدد (161) حالة؛ منها 31 حالة مرتبطة بالسفر؛ حيث قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة، وكانت تحت الحجر الصحي المؤسسي؛ 17 حالة منها لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، و9 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر لألمانيا، و3 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر لأمريكا، وحالة واحدة لغير محددي الجنسية مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، وحالة واحدة لمقيمة من الجنسية الهندية مرتبطة بالسفر لمصر.



أما عن الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بمرض ‪COVID19‬، فقد بلغ عددها 124 حالة؛ منها 4 حالات لمواطنين كويتيين، و101 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و15 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، وحالة من الجنسية السعودية، وحالة لمقيم من الجنسية الفلبينية، وحالة لمقيم من الجنسية الأردنية، وحالة لمقيم من الجنسية الباكستانية، فيما رصدت 6 خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي قيد التقصي الوبائي؛ حيث جارٍ البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم، من بينهم حالة واحدة لمواطنة كويتية، وحالتان لمقيمَين من الجنسية الهندية، وحالة لمقيم من الجنسية البلغارية، وحالة لمقيم من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم من الجنسية الفلبينية، ليرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت إلى 1154 حالة.



ووفق صحيفة القبس: وصل مجموع الحالات التي أُعلن شفاؤها 133 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بمرض ‪COVID19‬، وذلك بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن شفاء 10 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



أما بالنسبة لمجموع الحالات التي تتلقّى الرعاية الطبية في العناية المركزة، فقد بلغ عددها ‪27‬ حالة، ‪17‬ حالة مستقرة، في حين 10 حالات منها حرجة، وبذلك يصبح مجموع الحالات المُصابة بمرض فيروس كورونا ‪COVID19‬، والتي ما زالت تتلقّى الرعاية الطبية ‪1020‬ حالة. وفيما يتعلّق بمراكز الحجر الصحي، فقد بلغ مجموع مَن أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 534 حالة, وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس, على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يومًا في الحجر المنزلي الإلزامي، اعتبارًا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.