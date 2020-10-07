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تنبيه الأرصاد يبشر بأربعاء ماطر بعدة محافظات بمكة

الدفاع المدني دعا الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات: (الطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ8 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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تنبيه الأرصاد يبشر بأربعاء ماطر بعدة محافظات بمكة
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات: (الطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ8 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
10:09 AM

تنبيه الأرصاد يبشر بأربعاء ماطر بعدة محافظات بمكة

الدفاع المدني دعا الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات: (الطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ8 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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