"روبرت ليفاندو فيسكي" يخطف جائز أفضل لاعب في العالم في 2021
وسط منافسة شرسة من " ميسي " و " محمد صلاح "
حصل روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي ،على جائزة أفضل لاعب في العالم 2021، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الحفل الذي أقيم اليوم الاثنين، للإعلان عن الأفضل في عام 2021.
وتفوق "ليفا " على الثنائي، ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان، ومحمد صلاح، هداف ليفربول والمنتخب المصري.
"روبرت ليفاندو فيسكي" يخطف جائز أفضل لاعب في العالم في 2021
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2022-01-17
حصل روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي ،على جائزة أفضل لاعب في العالم 2021، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الحفل الذي أقيم اليوم الاثنين، للإعلان عن الأفضل في عام 2021.
وتفوق "ليفا " على الثنائي، ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان، ومحمد صلاح، هداف ليفربول والمنتخب المصري.
17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
11:26 PM
"روبرت ليفاندو فيسكي" يخطف جائز أفضل لاعب في العالم في 2021
حصل روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي ،على جائزة أفضل لاعب في العالم 2021، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الحفل الذي أقيم اليوم الاثنين، للإعلان عن الأفضل في عام 2021.
وتفوق "ليفا " على الثنائي، ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان، ومحمد صلاح، هداف ليفربول والمنتخب المصري.