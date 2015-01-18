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"روبرت ليفاندو فيسكي" يخطف جائز أفضل لاعب في العالم في 2021

وسط منافسة شرسة من " ميسي " و " محمد صلاح "

حصل روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي ،على جائزة أفضل لاعب في العالم 2021، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الحفل الذي أقيم اليوم الاثنين، للإعلان عن الأفضل في عام 2021.


وتفوق "ليفا " على الثنائي، ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان، ومحمد صلاح، هداف ليفربول والمنتخب المصري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"روبرت ليفاندو فيسكي" يخطف جائز أفضل لاعب في العالم في 2021
سبق

حصل روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي ،على جائزة أفضل لاعب في العالم 2021، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الحفل الذي أقيم اليوم الاثنين، للإعلان عن الأفضل في عام 2021.


وتفوق "ليفا " على الثنائي، ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان، ومحمد صلاح، هداف ليفربول والمنتخب المصري.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
11:26 PM

"روبرت ليفاندو فيسكي" يخطف جائز أفضل لاعب في العالم في 2021

وسط منافسة شرسة من " ميسي " و " محمد صلاح "

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي ،على جائزة أفضل لاعب في العالم 2021، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الحفل الذي أقيم اليوم الاثنين، للإعلان عن الأفضل في عام 2021.


وتفوق "ليفا " على الثنائي، ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان، ومحمد صلاح، هداف ليفربول والمنتخب المصري.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,638
201,250 سيارة ..

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13,509
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