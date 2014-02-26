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مصر تسجل 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء إلى 139494 وخروجهم من المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن خروج 422 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 139494 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 589 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة عشرة أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 180640 حالة من ضمنهم 139494 حالة تم شفاؤها، و10541 حالة وفاة.

مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

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مصر تسجل 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن خروج 422 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 139494 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 589 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة عشرة أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 180640 حالة من ضمنهم 139494 حالة تم شفاؤها، و10541 حالة وفاة.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
01:30 AM

مصر تسجل 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء إلى 139494 وخروجهم من المستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن خروج 422 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 139494 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 589 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة عشرة أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 180640 حالة من ضمنهم 139494 حالة تم شفاؤها، و10541 حالة وفاة.

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