الجزائر.. 7 وفيات جديدة وارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 3848 حالة

سجلت البلاد اليوم 199 إصابة بالفيروس.. إجمالي الوفيات 444 وفاة

أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، اليوم، عن تسجيل 199 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد إلى 3848 حالة.

وكشف "فورار"، خلال اللقاء الإعلامي اليوم، عن تسجيل 7 وفيات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 444 وفاة.

وأشار إلى أنه في المقابل، تم إحصاء 51 حالة شفاء جديدة من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1702.