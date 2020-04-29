النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجزائر.. 7 وفيات جديدة وارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 3848 حالة

سجلت البلاد اليوم 199 إصابة بالفيروس.. إجمالي الوفيات 444 وفاة

أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، اليوم، عن تسجيل 199 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد إلى 3848 حالة.

وكشف "فورار"، خلال اللقاء الإعلامي اليوم، عن تسجيل 7 وفيات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 444 وفاة.

وأشار إلى أنه في المقابل، تم إحصاء 51 حالة شفاء جديدة من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1702.

الجزائر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الجزائر.. 7 وفيات جديدة وارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 3848 حالة
سبق

أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، اليوم، عن تسجيل 199 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد إلى 3848 حالة.

وكشف "فورار"، خلال اللقاء الإعلامي اليوم، عن تسجيل 7 وفيات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 444 وفاة.

وأشار إلى أنه في المقابل، تم إحصاء 51 حالة شفاء جديدة من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1702.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
07:58 PM

الجزائر.. 7 وفيات جديدة وارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 3848 حالة

سجلت البلاد اليوم 199 إصابة بالفيروس.. إجمالي الوفيات 444 وفاة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
43

أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، اليوم، عن تسجيل 199 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد إلى 3848 حالة.

وكشف "فورار"، خلال اللقاء الإعلامي اليوم، عن تسجيل 7 وفيات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 444 وفاة.

وأشار إلى أنه في المقابل، تم إحصاء 51 حالة شفاء جديدة من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1702.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,683
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,359
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,754
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,774

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة