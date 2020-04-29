الجزائر.. 7 وفيات جديدة وارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 3848 حالة
سجلت البلاد اليوم 199 إصابة بالفيروس.. إجمالي الوفيات 444 وفاة
أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، اليوم، عن تسجيل 199 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد إلى 3848 حالة.
وكشف "فورار"، خلال اللقاء الإعلامي اليوم، عن تسجيل 7 وفيات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 444 وفاة.
وأشار إلى أنه في المقابل، تم إحصاء 51 حالة شفاء جديدة من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1702.
الجزائر
فيروس كورونا الجديد
الجزائر.. 7 وفيات جديدة وارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 3848 حالة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-29
أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، اليوم، عن تسجيل 199 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد إلى 3848 حالة.
وكشف "فورار"، خلال اللقاء الإعلامي اليوم، عن تسجيل 7 وفيات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 444 وفاة.
وأشار إلى أنه في المقابل، تم إحصاء 51 حالة شفاء جديدة من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1702.
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
07:58 PM
الجزائر.. 7 وفيات جديدة وارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 3848 حالة
سجلت البلاد اليوم 199 إصابة بالفيروس.. إجمالي الوفيات 444 وفاة
أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، اليوم، عن تسجيل 199 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد إلى 3848 حالة.
وكشف "فورار"، خلال اللقاء الإعلامي اليوم، عن تسجيل 7 وفيات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 444 وفاة.
وأشار إلى أنه في المقابل، تم إحصاء 51 حالة شفاء جديدة من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1702.