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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

إندونيسيا تسجل 109 إصابات و15 حالة وفاة خلال 24 ساعة

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1155 والوفيات إلى 102 حالة

أعلنت السلطات الإندونيسية عن تسجيل 15 وفاة و109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المسؤول في وزارة الصحة، أحمد يوريانتو، للصحفيين، اليوم السبت؛ أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 1155، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 102 حالة وفاة (أي أكبر حصيلة وفيات في منطقة جنوب شرق آسيا).

وأشار المسؤول، بحسب رويترز، إلى أن عدد المتعافين من كورونا في إندونيسيا بلغ حتى الآن 59 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

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إندونيسيا تسجل 109 إصابات و15 حالة وفاة خلال 24 ساعة
سبق

أعلنت السلطات الإندونيسية عن تسجيل 15 وفاة و109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المسؤول في وزارة الصحة، أحمد يوريانتو، للصحفيين، اليوم السبت؛ أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 1155، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 102 حالة وفاة (أي أكبر حصيلة وفيات في منطقة جنوب شرق آسيا).

وأشار المسؤول، بحسب رويترز، إلى أن عدد المتعافين من كورونا في إندونيسيا بلغ حتى الآن 59 شخصًا.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
02:04 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
04:42 PM

إندونيسيا تسجل 109 إصابات و15 حالة وفاة خلال 24 ساعة

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1155 والوفيات إلى 102 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,943

أعلنت السلطات الإندونيسية عن تسجيل 15 وفاة و109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المسؤول في وزارة الصحة، أحمد يوريانتو، للصحفيين، اليوم السبت؛ أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 1155، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 102 حالة وفاة (أي أكبر حصيلة وفيات في منطقة جنوب شرق آسيا).

وأشار المسؤول، بحسب رويترز، إلى أن عدد المتعافين من كورونا في إندونيسيا بلغ حتى الآن 59 شخصًا.

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