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"الصحة": تسجيل 461 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 769 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت تسجل حالتي وفاة و758 إصابة جديدة بكورونا

649  حالة شفاء جديدة ترفع إجمالي المتعافين لـ 94211

سجلت الكويت 758 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 103199 حالة.


وتم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 597 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأنه تم شفاء 649 حالة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 94211 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجل حالتي وفاة و758 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت الكويت 758 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 103199 حالة.


وتم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 597 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأنه تم شفاء 649 حالة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 94211 حالة.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
03:44 PM

الكويت تسجل حالتي وفاة و758 إصابة جديدة بكورونا

649  حالة شفاء جديدة ترفع إجمالي المتعافين لـ 94211

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت 758 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 103199 حالة.


وتم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 597 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأنه تم شفاء 649 حالة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 94211 حالة.

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