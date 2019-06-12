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المالكي: الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف وسنتخذ إجراءات صارمة

قيادة التحالف: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي وإصابة 26 مدنياً

جيبوتي تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي

أعلنت تضامنها ووقوفها التام مع المملكة.. وقالت: تصعيد خطير

أدانت جمهورية جيبوتي بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، بمقذوف صادر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

وأكد سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة في تصريح له اليوم، أن بلاده تستنكر هذا العدوان الذي يعد تصعيداً خطيراً، وتعلن تضامنها ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية.

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جيبوتي تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي
سبق

أدانت جمهورية جيبوتي بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، بمقذوف صادر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

وأكد سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة في تصريح له اليوم، أن بلاده تستنكر هذا العدوان الذي يعد تصعيداً خطيراً، وتعلن تضامنها ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
02:46 PM

جيبوتي تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي

أعلنت تضامنها ووقوفها التام مع المملكة.. وقالت: تصعيد خطير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت جمهورية جيبوتي بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، بمقذوف صادر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

وأكد سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة في تصريح له اليوم، أن بلاده تستنكر هذا العدوان الذي يعد تصعيداً خطيراً، وتعلن تضامنها ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية.

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