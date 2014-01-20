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"تحالف دعم الشرعية": مليشيا الحوثي أخفت الطائرات المسيّرة في الأحياء السكنية

أكد أن إيران زوّدت الانقلابيين بطائرات من دون طيار

عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن نماذج طائرات مسيّرة يستخدمها الحوثي، ويؤكد أن مليشيا الحوثي أخفت الطائرات المسيّرة في الأحياء السكنية، وقال "التحالف" إن إيران زودت مليشيا الحوثي بطائرات من دون طيار.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي: أنه لم تحدث أي إصابات في صفوف المدنيين بالعملية النوعية يوم أمس في صنعاء.

وقال العقيد "المالكي": إن الحوثيين يحاولون استخدام المدنيين دروعاً بشرية، وتابع قائلاً: إن التحالف استهدف برجاً يُستخدم للاتصالات لتسيير الطائرات من دون طيار.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

"التحالف" يطلق عملية لتدمير شبكة الطائرات المسيرة للحوثي انفجارات عنيفة تهز صنعاء.. وغارات مكثفة يشنها التحالف معلومات استخباراتية ومراقبة دقيقة تحققان الهدف.. غارات التحالف توجع الحوثي سبقتها عملية استخباراتية دقيقة.. تدمير شبكة للطائرات بدون طيار تتبع الحوثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تحالف دعم الشرعية": مليشيا الحوثي أخفت الطائرات المسيّرة في الأحياء السكنية
سبق

عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن نماذج طائرات مسيّرة يستخدمها الحوثي، ويؤكد أن مليشيا الحوثي أخفت الطائرات المسيّرة في الأحياء السكنية، وقال "التحالف" إن إيران زودت مليشيا الحوثي بطائرات من دون طيار.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي: أنه لم تحدث أي إصابات في صفوف المدنيين بالعملية النوعية يوم أمس في صنعاء.

وقال العقيد "المالكي": إن الحوثيين يحاولون استخدام المدنيين دروعاً بشرية، وتابع قائلاً: إن التحالف استهدف برجاً يُستخدم للاتصالات لتسيير الطائرات من دون طيار.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
06:39 PM
اخر تعديل
20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
09:05 PM

"تحالف دعم الشرعية": مليشيا الحوثي أخفت الطائرات المسيّرة في الأحياء السكنية

أكد أن إيران زوّدت الانقلابيين بطائرات من دون طيار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن نماذج طائرات مسيّرة يستخدمها الحوثي، ويؤكد أن مليشيا الحوثي أخفت الطائرات المسيّرة في الأحياء السكنية، وقال "التحالف" إن إيران زودت مليشيا الحوثي بطائرات من دون طيار.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي: أنه لم تحدث أي إصابات في صفوف المدنيين بالعملية النوعية يوم أمس في صنعاء.

وقال العقيد "المالكي": إن الحوثيين يحاولون استخدام المدنيين دروعاً بشرية، وتابع قائلاً: إن التحالف استهدف برجاً يُستخدم للاتصالات لتسيير الطائرات من دون طيار.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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