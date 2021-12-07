خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 625 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة
سُجِّلت 952 حالة شفاء إضافية
سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2085586 إصابة حتى الآن.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23919، فيما سُجِّلت 952 حالة شفاء جديدة، ما رفع إجمالي الحالات إلى 2051912 حالة.
خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 625 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-07
سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2085586 إصابة حتى الآن.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23919، فيما سُجِّلت 952 حالة شفاء جديدة، ما رفع إجمالي الحالات إلى 2051912 حالة.
07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
05:39 PM
خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 625 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة
سُجِّلت 952 حالة شفاء إضافية
سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2085586 إصابة حتى الآن.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23919، فيما سُجِّلت 952 حالة شفاء جديدة، ما رفع إجمالي الحالات إلى 2051912 حالة.