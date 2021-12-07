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خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 625 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة

سُجِّلت 952 حالة شفاء إضافية

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2085586 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23919، فيما سُجِّلت 952 حالة شفاء جديدة، ما رفع إجمالي الحالات إلى 2051912 حالة.

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خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 625 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة
سبق

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2085586 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23919، فيما سُجِّلت 952 حالة شفاء جديدة، ما رفع إجمالي الحالات إلى 2051912 حالة.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
05:39 PM

خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 625 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة

سُجِّلت 952 حالة شفاء إضافية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2085586 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23919، فيما سُجِّلت 952 حالة شفاء جديدة، ما رفع إجمالي الحالات إلى 2051912 حالة.

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