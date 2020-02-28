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نائب أمير الرياض يرعى مؤتمر جستن "19" ..  الثلاثاء المقبل

يتضمن ٦ جلسات علمية و٣ حلقات لـ 15 متحدثاً رئيساً

يرعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض، الثلاثاء المقبل، المؤتمر "19" للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن"، بجامعة الملك سعود، خلال الفترة من 8 - 10 / 7 / 1441هـ، الموافق من 3 - 5 / 3 / 2020م، حول " تعزيز الشخصية السعودية لمجتمع حيوي".

وثمّن مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر؛ لسمو نائب أمير منطقة الرياض، رعايته للمؤتمر الذي يأتي امتداداً لدعمه العمليتين التعليمية والتربوية.

وتقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فهد بن سليمان الشايع؛ باسمه وباسم منسوبي الجمعية وأعضائها، بالشكر لسموه الكريم على رعايته فعاليات المؤتمر، كما تقدم بالشكر لمدير جامعة الملك سعود على ما تجده الجمعية من دعمٍ ومؤازرة.

وأوضح "الشايع"؛ أن المؤتمر يشتمل على ست جلسات علمية وثلاث حلقات نقاشية تضم 15 متحدثاً رئيساً و113 مشاركة بحثية،

وقامت جمعية "جستن"، بالإعلان عن مؤتمرها من خلال حساباتها الرسمية، وفتح باب التسجيل لحضوره من خلال رابط إلكتروني مخصّص لذلك، علماً بأن التسجيل سيتاح كذلك في مقر المؤتمر للمهتمين والمهتمات من زوّار المؤتمر.

الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية جستن جامعة الملك سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير الرياض يرعى مؤتمر جستن "19" ..  الثلاثاء المقبل
سبق

يرعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض، الثلاثاء المقبل، المؤتمر "19" للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن"، بجامعة الملك سعود، خلال الفترة من 8 - 10 / 7 / 1441هـ، الموافق من 3 - 5 / 3 / 2020م، حول " تعزيز الشخصية السعودية لمجتمع حيوي".

وثمّن مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر؛ لسمو نائب أمير منطقة الرياض، رعايته للمؤتمر الذي يأتي امتداداً لدعمه العمليتين التعليمية والتربوية.

وتقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فهد بن سليمان الشايع؛ باسمه وباسم منسوبي الجمعية وأعضائها، بالشكر لسموه الكريم على رعايته فعاليات المؤتمر، كما تقدم بالشكر لمدير جامعة الملك سعود على ما تجده الجمعية من دعمٍ ومؤازرة.

وأوضح "الشايع"؛ أن المؤتمر يشتمل على ست جلسات علمية وثلاث حلقات نقاشية تضم 15 متحدثاً رئيساً و113 مشاركة بحثية،

وقامت جمعية "جستن"، بالإعلان عن مؤتمرها من خلال حساباتها الرسمية، وفتح باب التسجيل لحضوره من خلال رابط إلكتروني مخصّص لذلك، علماً بأن التسجيل سيتاح كذلك في مقر المؤتمر للمهتمين والمهتمات من زوّار المؤتمر.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
01:47 PM

نائب أمير الرياض يرعى مؤتمر جستن "19" ..  الثلاثاء المقبل

يتضمن ٦ جلسات علمية و٣ حلقات لـ 15 متحدثاً رئيساً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض، الثلاثاء المقبل، المؤتمر "19" للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن"، بجامعة الملك سعود، خلال الفترة من 8 - 10 / 7 / 1441هـ، الموافق من 3 - 5 / 3 / 2020م، حول " تعزيز الشخصية السعودية لمجتمع حيوي".

وثمّن مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر؛ لسمو نائب أمير منطقة الرياض، رعايته للمؤتمر الذي يأتي امتداداً لدعمه العمليتين التعليمية والتربوية.

وتقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فهد بن سليمان الشايع؛ باسمه وباسم منسوبي الجمعية وأعضائها، بالشكر لسموه الكريم على رعايته فعاليات المؤتمر، كما تقدم بالشكر لمدير جامعة الملك سعود على ما تجده الجمعية من دعمٍ ومؤازرة.

وأوضح "الشايع"؛ أن المؤتمر يشتمل على ست جلسات علمية وثلاث حلقات نقاشية تضم 15 متحدثاً رئيساً و113 مشاركة بحثية،

وقامت جمعية "جستن"، بالإعلان عن مؤتمرها من خلال حساباتها الرسمية، وفتح باب التسجيل لحضوره من خلال رابط إلكتروني مخصّص لذلك، علماً بأن التسجيل سيتاح كذلك في مقر المؤتمر للمهتمين والمهتمات من زوّار المؤتمر.

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