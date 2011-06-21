الرئيس الأمريكي يدعو نظيره الأفغاني إلى زيارة واشنطن

يجتمعان بالبيت الأبيض في 25 يونيو

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية التابع للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله.

وبيّن البيت الأبيض أن اجتماع "بايدن" مع "غني" و"عبد الله" سيُعقد في مقر الرئاسة الأمريكية في الـ25 من يونيو الجاري؛ وفقًا لـ"رويترز".