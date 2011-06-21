النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس الأمريكي يدعو نظيره الأفغاني إلى زيارة واشنطن

يجتمعان بالبيت الأبيض في 25 يونيو

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية التابع للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله.

وبيّن البيت الأبيض أن اجتماع "بايدن" مع "غني" و"عبد الله" سيُعقد في مقر الرئاسة الأمريكية في الـ25 من يونيو الجاري؛ وفقًا لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الرئيس الأمريكي يدعو نظيره الأفغاني إلى زيارة واشنطن
سبق

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية التابع للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله.

وبيّن البيت الأبيض أن اجتماع "بايدن" مع "غني" و"عبد الله" سيُعقد في مقر الرئاسة الأمريكية في الـ25 من يونيو الجاري؛ وفقًا لـ"رويترز".

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
07:46 PM

الرئيس الأمريكي يدعو نظيره الأفغاني إلى زيارة واشنطن

يجتمعان بالبيت الأبيض في 25 يونيو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,672

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية التابع للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله.

وبيّن البيت الأبيض أن اجتماع "بايدن" مع "غني" و"عبد الله" سيُعقد في مقر الرئاسة الأمريكية في الـ25 من يونيو الجاري؛ وفقًا لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,689
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,169
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,315
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,922

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة