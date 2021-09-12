النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"المزيد" محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني و"القاضي" نائبًا لوزير الرياضة

بأمر الملك.. إعفاء "النفيسي" وتعيين "الفيصل" رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"موبايلي أعمال" توقع اتفاقية استراتيجية مع شركة المعمر

لدعم وتطوير الحوسبة السحابية في المملكة

وقعت "موبايلي أعمال"، اتفاقية مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات وشركة "دل"، بهدف تطوير وتوسعة الخدمات السحابية التي تقدمها موبايلي أعمال لتلبية الاحتياج المتزايد للخدمات السحابية من قبل القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، ومثّل موبايلي في توقيع الاتفاقية المهندس ماجد بن عبدالعزيز العتيبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في موبايلي، والأستاذ زياد مرتجى الرئيس التنفيذي لـشركة المعمر لأنظمة المعلومات.

وتعكس هذه الاتفاقية حرص "موبايلي أعمال" على تطوير وتعزيز خدماتها الرقمية المقدمة لقطاع الأعمال من خلال تقديم أفضل الحلول السحابية والاستثمار في تطوير بنيتها التحتية.

وتعقيبًا على توقيع الاتفاقية، علّق المهندس ماجد العتيبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في موبايلي، قائلاً: "نسعد بتوقيع هذه الاتفاقية والتي تأتي لتأكد حرص موبايلي أعمال على الاستمرار في تعزيز وتطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة، وذلك عبر تطوير المشاريع الضخمة وتوطين التقنية مما سيمكن عملاءنا في القطاعين الحكومي والخاص من الاستفادة من أفضل الخدمات السحابية بأعلى معايير الأمان والموثوقية".

من جانبه، قال زياد مرتجى الرئيس التنفيذي لـشركة المعمر: "سعيدون بتوقيع هذه الاتفاقية مع موبايلي أعمال، والتي سينتج عنها تطوير وتوسعة الخدمات السحابية التي تقدمها موبايلي أعمال، وتعد هذه الشراكة جزءًا من التزامنا في تقديم أفضل حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وتوقيع شراكات استراتيجية مع شركات وطنية وعالمية تهدف إلى تطوير وتحقيق رؤية المملكة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"موبايلي أعمال" توقع اتفاقية استراتيجية مع شركة المعمر
سبق

وقعت "موبايلي أعمال"، اتفاقية مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات وشركة "دل"، بهدف تطوير وتوسعة الخدمات السحابية التي تقدمها موبايلي أعمال لتلبية الاحتياج المتزايد للخدمات السحابية من قبل القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، ومثّل موبايلي في توقيع الاتفاقية المهندس ماجد بن عبدالعزيز العتيبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في موبايلي، والأستاذ زياد مرتجى الرئيس التنفيذي لـشركة المعمر لأنظمة المعلومات.

وتعكس هذه الاتفاقية حرص "موبايلي أعمال" على تطوير وتعزيز خدماتها الرقمية المقدمة لقطاع الأعمال من خلال تقديم أفضل الحلول السحابية والاستثمار في تطوير بنيتها التحتية.

وتعقيبًا على توقيع الاتفاقية، علّق المهندس ماجد العتيبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في موبايلي، قائلاً: "نسعد بتوقيع هذه الاتفاقية والتي تأتي لتأكد حرص موبايلي أعمال على الاستمرار في تعزيز وتطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة، وذلك عبر تطوير المشاريع الضخمة وتوطين التقنية مما سيمكن عملاءنا في القطاعين الحكومي والخاص من الاستفادة من أفضل الخدمات السحابية بأعلى معايير الأمان والموثوقية".

من جانبه، قال زياد مرتجى الرئيس التنفيذي لـشركة المعمر: "سعيدون بتوقيع هذه الاتفاقية مع موبايلي أعمال، والتي سينتج عنها تطوير وتوسعة الخدمات السحابية التي تقدمها موبايلي أعمال، وتعد هذه الشراكة جزءًا من التزامنا في تقديم أفضل حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وتوقيع شراكات استراتيجية مع شركات وطنية وعالمية تهدف إلى تطوير وتحقيق رؤية المملكة".

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
04:35 PM

"موبايلي أعمال" توقع اتفاقية استراتيجية مع شركة المعمر

لدعم وتطوير الحوسبة السحابية في المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
537

وقعت "موبايلي أعمال"، اتفاقية مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات وشركة "دل"، بهدف تطوير وتوسعة الخدمات السحابية التي تقدمها موبايلي أعمال لتلبية الاحتياج المتزايد للخدمات السحابية من قبل القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، ومثّل موبايلي في توقيع الاتفاقية المهندس ماجد بن عبدالعزيز العتيبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في موبايلي، والأستاذ زياد مرتجى الرئيس التنفيذي لـشركة المعمر لأنظمة المعلومات.

وتعكس هذه الاتفاقية حرص "موبايلي أعمال" على تطوير وتعزيز خدماتها الرقمية المقدمة لقطاع الأعمال من خلال تقديم أفضل الحلول السحابية والاستثمار في تطوير بنيتها التحتية.

وتعقيبًا على توقيع الاتفاقية، علّق المهندس ماجد العتيبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في موبايلي، قائلاً: "نسعد بتوقيع هذه الاتفاقية والتي تأتي لتأكد حرص موبايلي أعمال على الاستمرار في تعزيز وتطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة، وذلك عبر تطوير المشاريع الضخمة وتوطين التقنية مما سيمكن عملاءنا في القطاعين الحكومي والخاص من الاستفادة من أفضل الخدمات السحابية بأعلى معايير الأمان والموثوقية".

من جانبه، قال زياد مرتجى الرئيس التنفيذي لـشركة المعمر: "سعيدون بتوقيع هذه الاتفاقية مع موبايلي أعمال، والتي سينتج عنها تطوير وتوسعة الخدمات السحابية التي تقدمها موبايلي أعمال، وتعد هذه الشراكة جزءًا من التزامنا في تقديم أفضل حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وتوقيع شراكات استراتيجية مع شركات وطنية وعالمية تهدف إلى تطوير وتحقيق رؤية المملكة".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,593
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,611
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,827
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,948

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة