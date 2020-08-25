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"تقويم التعليم" تفتح التسجيل في اختبار القدرات العامة الأسبوع القادم

الهيئة أفادت بأنه يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة "الفترة الأولى والفترة الثانية" الأسبوع القادم.

وذكرت الهيئة أن اختبار القدرات العامة يعد مقياساً موحداً لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، حيث أُعدّ ليكون معياراً عادلاً ودقيقاً للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

وقالت: الاختبار سيُعقد خلال الفترة 2 – 10/ 10/ 2020م للفترة الأولى و19 - 27/ 2/ 2021 للفترة الثانية، وذلك في عدد من مدن ومحافظات المملكة، علماً بأن التسجيل لاختبار القدرات العامة متاح طوال العام في المقرات المحوسبة التابع للهيئة المنتشرة في معظم مدن المملكة، مشيرة إلى أن الجامعات والكليات تشترط أداء هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها "النظري والعلمي".

وأضافت الهيئة: الاختبار يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.

ودعت هيئة تقويم التعليم والتدريب الطلاب والطالبات للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها، والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare، لتقديم الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقويم التعليم" تفتح التسجيل في اختبار القدرات العامة الأسبوع القادم
سبق

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة "الفترة الأولى والفترة الثانية" الأسبوع القادم.

وذكرت الهيئة أن اختبار القدرات العامة يعد مقياساً موحداً لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، حيث أُعدّ ليكون معياراً عادلاً ودقيقاً للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

وقالت: الاختبار سيُعقد خلال الفترة 2 – 10/ 10/ 2020م للفترة الأولى و19 - 27/ 2/ 2021 للفترة الثانية، وذلك في عدد من مدن ومحافظات المملكة، علماً بأن التسجيل لاختبار القدرات العامة متاح طوال العام في المقرات المحوسبة التابع للهيئة المنتشرة في معظم مدن المملكة، مشيرة إلى أن الجامعات والكليات تشترط أداء هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها "النظري والعلمي".

وأضافت الهيئة: الاختبار يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.

ودعت هيئة تقويم التعليم والتدريب الطلاب والطالبات للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها، والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare، لتقديم الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
02:59 PM

"تقويم التعليم" تفتح التسجيل في اختبار القدرات العامة الأسبوع القادم

الهيئة أفادت بأنه يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة "الفترة الأولى والفترة الثانية" الأسبوع القادم.

وذكرت الهيئة أن اختبار القدرات العامة يعد مقياساً موحداً لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، حيث أُعدّ ليكون معياراً عادلاً ودقيقاً للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

وقالت: الاختبار سيُعقد خلال الفترة 2 – 10/ 10/ 2020م للفترة الأولى و19 - 27/ 2/ 2021 للفترة الثانية، وذلك في عدد من مدن ومحافظات المملكة، علماً بأن التسجيل لاختبار القدرات العامة متاح طوال العام في المقرات المحوسبة التابع للهيئة المنتشرة في معظم مدن المملكة، مشيرة إلى أن الجامعات والكليات تشترط أداء هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها "النظري والعلمي".

وأضافت الهيئة: الاختبار يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.

ودعت هيئة تقويم التعليم والتدريب الطلاب والطالبات للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها، والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare، لتقديم الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.

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