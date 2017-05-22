يفضل الدفع نقداً.. كم يحمل ثالث أغنى رجل في العالم في محفظته؟

ينفق 3 دولارات فقط للإفطار يومياً.. حصل على بطاقة ائتمانية عام 1964

وران بافيت الذي يملك ثروة تقدر بنحو 89 مليار دولار، ينفق 3 دولارات فقط على وجبة الإفطار يومياً، حسب تقرير مصور على موقع " CNBC " عربية.

غير أن ثالث أغنى رجل في العالم أشار خلال مقابلة صحفية إلى أنه يحمل أحياناً 400 دولار فقط في محفظته، مبيناً أنه يفضل استخدام النقد عند الدفع في المطاعم لسهولة الأمر.

لكن هذا لا يعني أن بافيت لا يملك بطاقة ائتمانية، إذ إنه يحمل على الأقل بطاقة واحدة من إصدار " American Express " حصل عليها عام 1964.