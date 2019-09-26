النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جامعة جازان" تحقق المركز الأول في نسبة الارتباط الوظيفي

أحد مشروعات مبادرة "بيئة عمل محفزة" التابع لوزارة الموارد البشرية

حصدت جامعة جازان المركز الأول ضمن الجهات المشاركة في مشروع القياس الدوري للارتباط المهني لموظفي القطاع الحكومي فئة الجهات التعليمية بتحقيقها نسبة 84.53%، وهو أحد مشروعات مبادرة "بيئة عمل محفزة" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتسلم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني درع التميز والريادة في الارتباط الوظيفي المستدام من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بمقر الوزارة.

وأشاد "القحطاني" بجهود منسوبي الجامعة الذين يعملون بجهد وإخلاص لتشريف جامعتهم ورفع أدائها على كل المستويات، منوهاً بما بذلته عمادة الموارد البشرية من جهود وتخطيط مستمر لتحقيق هذا الإنجاز.

وقال: إن تحقيق الجامعة للمركز الأول في نسبة الارتباط الوظيفي يجسد ما تحظى به الجامعة ومنسوبها من دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-وأمير منطقة جازان، وأمير منطقة جازان بالنيابة، ويعكس الاستثمار الأمثل لكوادر الجامعة ورأس مالها البشري، وتطويرها المستمر لبيئة العمل لرفع إنتاجية الموظفين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مثمناً دعم وزير التعليم لجهود الجامعة في كل المجالات.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المشروع يأتي ضمن برامج الوزارة ومبادراتها لإيجاد بيئة عمل محفزة في القطاع العام، وضمن رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أن البرنامج انطلق بمرحلته التأسيسية في عام 2017 من أجل تحديد الخطط التحسينية والتطويرية التي تسهم في تطوير بيئة العمل ورفع إنتاجية موظفي القطاع الحكومي من خلال القياس المستمر لمستوى الارتباط الوظيفي، مما سيسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وتحسين إنتاجية موظفي القطاع الحكومي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"جامعة جازان" تحقق المركز الأول في نسبة الارتباط الوظيفي
سبق

حصدت جامعة جازان المركز الأول ضمن الجهات المشاركة في مشروع القياس الدوري للارتباط المهني لموظفي القطاع الحكومي فئة الجهات التعليمية بتحقيقها نسبة 84.53%، وهو أحد مشروعات مبادرة "بيئة عمل محفزة" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتسلم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني درع التميز والريادة في الارتباط الوظيفي المستدام من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بمقر الوزارة.

وأشاد "القحطاني" بجهود منسوبي الجامعة الذين يعملون بجهد وإخلاص لتشريف جامعتهم ورفع أدائها على كل المستويات، منوهاً بما بذلته عمادة الموارد البشرية من جهود وتخطيط مستمر لتحقيق هذا الإنجاز.

وقال: إن تحقيق الجامعة للمركز الأول في نسبة الارتباط الوظيفي يجسد ما تحظى به الجامعة ومنسوبها من دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-وأمير منطقة جازان، وأمير منطقة جازان بالنيابة، ويعكس الاستثمار الأمثل لكوادر الجامعة ورأس مالها البشري، وتطويرها المستمر لبيئة العمل لرفع إنتاجية الموظفين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مثمناً دعم وزير التعليم لجهود الجامعة في كل المجالات.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المشروع يأتي ضمن برامج الوزارة ومبادراتها لإيجاد بيئة عمل محفزة في القطاع العام، وضمن رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أن البرنامج انطلق بمرحلته التأسيسية في عام 2017 من أجل تحديد الخطط التحسينية والتطويرية التي تسهم في تطوير بيئة العمل ورفع إنتاجية موظفي القطاع الحكومي من خلال القياس المستمر لمستوى الارتباط الوظيفي، مما سيسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وتحسين إنتاجية موظفي القطاع الحكومي.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
03:24 PM

"جامعة جازان" تحقق المركز الأول في نسبة الارتباط الوظيفي

أحد مشروعات مبادرة "بيئة عمل محفزة" التابع لوزارة الموارد البشرية

A A A
فهد كاملي - جازان
0
350

حصدت جامعة جازان المركز الأول ضمن الجهات المشاركة في مشروع القياس الدوري للارتباط المهني لموظفي القطاع الحكومي فئة الجهات التعليمية بتحقيقها نسبة 84.53%، وهو أحد مشروعات مبادرة "بيئة عمل محفزة" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتسلم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني درع التميز والريادة في الارتباط الوظيفي المستدام من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بمقر الوزارة.

وأشاد "القحطاني" بجهود منسوبي الجامعة الذين يعملون بجهد وإخلاص لتشريف جامعتهم ورفع أدائها على كل المستويات، منوهاً بما بذلته عمادة الموارد البشرية من جهود وتخطيط مستمر لتحقيق هذا الإنجاز.

وقال: إن تحقيق الجامعة للمركز الأول في نسبة الارتباط الوظيفي يجسد ما تحظى به الجامعة ومنسوبها من دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-وأمير منطقة جازان، وأمير منطقة جازان بالنيابة، ويعكس الاستثمار الأمثل لكوادر الجامعة ورأس مالها البشري، وتطويرها المستمر لبيئة العمل لرفع إنتاجية الموظفين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مثمناً دعم وزير التعليم لجهود الجامعة في كل المجالات.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المشروع يأتي ضمن برامج الوزارة ومبادراتها لإيجاد بيئة عمل محفزة في القطاع العام، وضمن رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أن البرنامج انطلق بمرحلته التأسيسية في عام 2017 من أجل تحديد الخطط التحسينية والتطويرية التي تسهم في تطوير بيئة العمل ورفع إنتاجية موظفي القطاع الحكومي من خلال القياس المستمر لمستوى الارتباط الوظيفي، مما سيسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وتحسين إنتاجية موظفي القطاع الحكومي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,950
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,744
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,921
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,283

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة