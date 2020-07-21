حالة ماطرة تواعد مكة تستمر لـ 9 مساءً.. "الأرصاد": تشمل محافظات عدة
قالت: تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة.
وقالت "الهيئة" إن الحالة تشمل محافظة الطائف، وأضم، والجموم، وميسان، وستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
حالة ماطرة تواعد مكة تستمر لـ 9 مساءً.. "الأرصاد": تشمل محافظات عدة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-07-21
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة.
وقالت "الهيئة" إن الحالة تشمل محافظة الطائف، وأضم، والجموم، وميسان، وستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
01:55 PM
حالة ماطرة تواعد مكة تستمر لـ 9 مساءً.. "الأرصاد": تشمل محافظات عدة
قالت: تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة.
وقالت "الهيئة" إن الحالة تشمل محافظة الطائف، وأضم، والجموم، وميسان، وستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.