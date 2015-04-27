النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انطلاق الفحص الاستكشافي بمستشفى النور المركزي بمكة المكرمة

دشن المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور وائل الميمني، مبادرة "نتطمن ونطمنك"، والذي يعد أحد المشروعات المهمة للتحول المؤسسي لنموذج الرعاية الصحية الحديثة، ويعنى بصحة جميع العاملين بالمستشفى.

وقال الدكتور وائل الميمني: "حرصنا في المستشفى على تنفيذ المبادرة ودعمها باللازم بما يضمن نجاحها واستمراريتها؛ بهدف تعزيز ثقافة الوقاية، ورفع وعي الموظفين بأهمية الكشف المبدئي للتأكد من سلامتهم ورعايتهم في حال تم اكتشاف إصابتهم بأحد الأمراض المزمنة، والتي تستوجب متابعة ورعاية مستمرة".

وأضاف الدكتور وائل أن الكشف المبدئي للموظفين يهدف إلى تعزيز صحة الموظف وتقديم خدمة وقائية له عبر مسار موحد وثابت، فالمحافظة على حالة الموظف الجسدية والعقلية والاجتماعية مهمة جدًا في تحقيق أعلى أداء وتميز.

وأكد الدكتور الميمني أن انطلاق المبادرة بالفحص الاستكشافي اليوم ما هو إلا دليل على حرص إدارة المستشفى على سلامة الكوادر البشرية التي لها الدور البارز في تقديم الخدمات الصحية، والتي يتم فيها التركيز على الموظف وتجربته ورضاه، وهي التي ينعكس أثرها على تحسين تجربة العميل.

وأشار إلى أن المبادرة هي أحد الركائز والسبل لتحقيق النجاح في تقديم الخدمات الصحية التي نسعى إليها في رضا العميل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
انطلاق الفحص الاستكشافي بمستشفى النور المركزي بمكة المكرمة
سبق

دشن المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور وائل الميمني، مبادرة "نتطمن ونطمنك"، والذي يعد أحد المشروعات المهمة للتحول المؤسسي لنموذج الرعاية الصحية الحديثة، ويعنى بصحة جميع العاملين بالمستشفى.

وقال الدكتور وائل الميمني: "حرصنا في المستشفى على تنفيذ المبادرة ودعمها باللازم بما يضمن نجاحها واستمراريتها؛ بهدف تعزيز ثقافة الوقاية، ورفع وعي الموظفين بأهمية الكشف المبدئي للتأكد من سلامتهم ورعايتهم في حال تم اكتشاف إصابتهم بأحد الأمراض المزمنة، والتي تستوجب متابعة ورعاية مستمرة".

وأضاف الدكتور وائل أن الكشف المبدئي للموظفين يهدف إلى تعزيز صحة الموظف وتقديم خدمة وقائية له عبر مسار موحد وثابت، فالمحافظة على حالة الموظف الجسدية والعقلية والاجتماعية مهمة جدًا في تحقيق أعلى أداء وتميز.

وأكد الدكتور الميمني أن انطلاق المبادرة بالفحص الاستكشافي اليوم ما هو إلا دليل على حرص إدارة المستشفى على سلامة الكوادر البشرية التي لها الدور البارز في تقديم الخدمات الصحية، والتي يتم فيها التركيز على الموظف وتجربته ورضاه، وهي التي ينعكس أثرها على تحسين تجربة العميل.

وأشار إلى أن المبادرة هي أحد الركائز والسبل لتحقيق النجاح في تقديم الخدمات الصحية التي نسعى إليها في رضا العميل.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
11:19 PM

انطلاق الفحص الاستكشافي بمستشفى النور المركزي بمكة المكرمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
97

دشن المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور وائل الميمني، مبادرة "نتطمن ونطمنك"، والذي يعد أحد المشروعات المهمة للتحول المؤسسي لنموذج الرعاية الصحية الحديثة، ويعنى بصحة جميع العاملين بالمستشفى.

وقال الدكتور وائل الميمني: "حرصنا في المستشفى على تنفيذ المبادرة ودعمها باللازم بما يضمن نجاحها واستمراريتها؛ بهدف تعزيز ثقافة الوقاية، ورفع وعي الموظفين بأهمية الكشف المبدئي للتأكد من سلامتهم ورعايتهم في حال تم اكتشاف إصابتهم بأحد الأمراض المزمنة، والتي تستوجب متابعة ورعاية مستمرة".

وأضاف الدكتور وائل أن الكشف المبدئي للموظفين يهدف إلى تعزيز صحة الموظف وتقديم خدمة وقائية له عبر مسار موحد وثابت، فالمحافظة على حالة الموظف الجسدية والعقلية والاجتماعية مهمة جدًا في تحقيق أعلى أداء وتميز.

وأكد الدكتور الميمني أن انطلاق المبادرة بالفحص الاستكشافي اليوم ما هو إلا دليل على حرص إدارة المستشفى على سلامة الكوادر البشرية التي لها الدور البارز في تقديم الخدمات الصحية، والتي يتم فيها التركيز على الموظف وتجربته ورضاه، وهي التي ينعكس أثرها على تحسين تجربة العميل.

وأشار إلى أن المبادرة هي أحد الركائز والسبل لتحقيق النجاح في تقديم الخدمات الصحية التي نسعى إليها في رضا العميل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,398
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,220
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,726
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,663

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة