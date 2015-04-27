انطلاق الفحص الاستكشافي بمستشفى النور المركزي بمكة المكرمة

دشن المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور وائل الميمني، مبادرة "نتطمن ونطمنك"، والذي يعد أحد المشروعات المهمة للتحول المؤسسي لنموذج الرعاية الصحية الحديثة، ويعنى بصحة جميع العاملين بالمستشفى.



وقال الدكتور وائل الميمني: "حرصنا في المستشفى على تنفيذ المبادرة ودعمها باللازم بما يضمن نجاحها واستمراريتها؛ بهدف تعزيز ثقافة الوقاية، ورفع وعي الموظفين بأهمية الكشف المبدئي للتأكد من سلامتهم ورعايتهم في حال تم اكتشاف إصابتهم بأحد الأمراض المزمنة، والتي تستوجب متابعة ورعاية مستمرة".



وأضاف الدكتور وائل أن الكشف المبدئي للموظفين يهدف إلى تعزيز صحة الموظف وتقديم خدمة وقائية له عبر مسار موحد وثابت، فالمحافظة على حالة الموظف الجسدية والعقلية والاجتماعية مهمة جدًا في تحقيق أعلى أداء وتميز.



وأكد الدكتور الميمني أن انطلاق المبادرة بالفحص الاستكشافي اليوم ما هو إلا دليل على حرص إدارة المستشفى على سلامة الكوادر البشرية التي لها الدور البارز في تقديم الخدمات الصحية، والتي يتم فيها التركيز على الموظف وتجربته ورضاه، وهي التي ينعكس أثرها على تحسين تجربة العميل.



وأشار إلى أن المبادرة هي أحد الركائز والسبل لتحقيق النجاح في تقديم الخدمات الصحية التي نسعى إليها في رضا العميل.