"التحالف": ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية، عن قيام القوات بضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء.
وقال "التحالف" إن عملية الاستجابة للتهديد مستمرة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية، عن قيام القوات بضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء.
وقال "التحالف" إن عملية الاستجابة للتهديد مستمرة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية، عن قيام القوات بضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء.
وقال "التحالف" إن عملية الاستجابة للتهديد مستمرة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية، عن قيام القوات بضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء.
وقال "التحالف" إن عملية الاستجابة للتهديد مستمرة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.