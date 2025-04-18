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"بايدن" يستغل "كورونا" ويهاجم "ترامب": تقاعس عن محاسبة الصين

قال: ترك الأمريكيين مكشوفين للوباء وتجاهل تحذيرات الصحة العالمية

هاجم جو بايدن؛ المرشح الديمقراطي المُفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية، يوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لافتاً إلى أن الأمريكيين يدفعون ثمن تقاعسه عن محاسبة الصين على تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال بايدن؛ في مقطع مصوّر بُث على الإنترنت، إن "الحقيقة المُرة هي أن دونالد ترامب؛ ترك أمريكا مكشوفة ومعرّضة لهذه الجائحة. لقد تجاهل تحذيرات خبراء الصحة ووكالات المخابرات، وبدلاً من ذلك وضع ثقته بزعماء الصين.. والآن ندفع كلنا الثمن".

وأضاف بايدن؛ بحسب رويترز، أن "ترامب أنهى تمويل برنامج جرى إنشاؤه خلال إدارة أوباما لرصد الأمراض المعدية الطارئة، وخفّض عدد خبراء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين بواقع الثلثين، وترك مكاناً كان مخصصاً لأمريكي شاغراً داخل وكالة مكافحة الأمراض بالصين".

من جهتها، ردّت حملة ترامب على شريط بايدن المصوّر، ودانت نائب الرئيس السابق؛ لاعتراضه على أمر أصدره ترامب؛ في أواخر يناير لفرض قيود على المسافرين غير الأمريكيين القادمين من الصين لمكافحة كوفيد-19.

وأنشأت الجماعة المؤيّدة لترامب؛ أيضاً موقعاً على الإنترنت اسمه "بكين بايدن"؛ خُصص لجمع أموال وسرد تصريحات بايدن؛ السابقة، بوصفها "ساذجة" بشأن التهديدات التي يشكّلها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فيروس كورونا الجديد

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"بايدن" يستغل "كورونا" ويهاجم "ترامب": تقاعس عن محاسبة الصين
سبق

هاجم جو بايدن؛ المرشح الديمقراطي المُفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية، يوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لافتاً إلى أن الأمريكيين يدفعون ثمن تقاعسه عن محاسبة الصين على تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال بايدن؛ في مقطع مصوّر بُث على الإنترنت، إن "الحقيقة المُرة هي أن دونالد ترامب؛ ترك أمريكا مكشوفة ومعرّضة لهذه الجائحة. لقد تجاهل تحذيرات خبراء الصحة ووكالات المخابرات، وبدلاً من ذلك وضع ثقته بزعماء الصين.. والآن ندفع كلنا الثمن".

وأضاف بايدن؛ بحسب رويترز، أن "ترامب أنهى تمويل برنامج جرى إنشاؤه خلال إدارة أوباما لرصد الأمراض المعدية الطارئة، وخفّض عدد خبراء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين بواقع الثلثين، وترك مكاناً كان مخصصاً لأمريكي شاغراً داخل وكالة مكافحة الأمراض بالصين".

من جهتها، ردّت حملة ترامب على شريط بايدن المصوّر، ودانت نائب الرئيس السابق؛ لاعتراضه على أمر أصدره ترامب؛ في أواخر يناير لفرض قيود على المسافرين غير الأمريكيين القادمين من الصين لمكافحة كوفيد-19.

وأنشأت الجماعة المؤيّدة لترامب؛ أيضاً موقعاً على الإنترنت اسمه "بكين بايدن"؛ خُصص لجمع أموال وسرد تصريحات بايدن؛ السابقة، بوصفها "ساذجة" بشأن التهديدات التي يشكّلها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
10:56 AM

"بايدن" يستغل "كورونا" ويهاجم "ترامب": تقاعس عن محاسبة الصين

قال: ترك الأمريكيين مكشوفين للوباء وتجاهل تحذيرات الصحة العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هاجم جو بايدن؛ المرشح الديمقراطي المُفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية، يوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لافتاً إلى أن الأمريكيين يدفعون ثمن تقاعسه عن محاسبة الصين على تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال بايدن؛ في مقطع مصوّر بُث على الإنترنت، إن "الحقيقة المُرة هي أن دونالد ترامب؛ ترك أمريكا مكشوفة ومعرّضة لهذه الجائحة. لقد تجاهل تحذيرات خبراء الصحة ووكالات المخابرات، وبدلاً من ذلك وضع ثقته بزعماء الصين.. والآن ندفع كلنا الثمن".

وأضاف بايدن؛ بحسب رويترز، أن "ترامب أنهى تمويل برنامج جرى إنشاؤه خلال إدارة أوباما لرصد الأمراض المعدية الطارئة، وخفّض عدد خبراء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين بواقع الثلثين، وترك مكاناً كان مخصصاً لأمريكي شاغراً داخل وكالة مكافحة الأمراض بالصين".

من جهتها، ردّت حملة ترامب على شريط بايدن المصوّر، ودانت نائب الرئيس السابق؛ لاعتراضه على أمر أصدره ترامب؛ في أواخر يناير لفرض قيود على المسافرين غير الأمريكيين القادمين من الصين لمكافحة كوفيد-19.

وأنشأت الجماعة المؤيّدة لترامب؛ أيضاً موقعاً على الإنترنت اسمه "بكين بايدن"؛ خُصص لجمع أموال وسرد تصريحات بايدن؛ السابقة، بوصفها "ساذجة" بشأن التهديدات التي يشكّلها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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