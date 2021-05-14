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منظمة خيرية ترفض تبرعاً من مغنٍ أمريكي.. تعرّف على السبب

أعلنت منظمة "لا أطفال جياع" الخيرية رفضها تبرعًا بقيمة 200 مليون دولار من مغني الراب الأمريكي "سيكس-ناين".
المنظمة عللت سبب رفضها التبرع بالقول إنها "تتبع سياسة تقضي برفض التمويل من المانحين الذين لا يتوافقون مع قيمها."
مغني الراب، الذي أمضى مؤخرًا فترة عقوبة في السجن بسبب جرائم ارتكبها ضمن عصابة عنيفة قبل عودته الناجحة، وصف قرار المنظمة الخيرية بأنه "قاسٍ".
المغني أفلت من السجن في تهم سابقة، تشمل جرائم جنسية بحق أطفال في عام 2015.

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منظمة خيرية ترفض تبرعاً من مغنٍ أمريكي.. تعرّف على السبب
سبق

أعلنت منظمة "لا أطفال جياع" الخيرية رفضها تبرعًا بقيمة 200 مليون دولار من مغني الراب الأمريكي "سيكس-ناين".
المنظمة عللت سبب رفضها التبرع بالقول إنها "تتبع سياسة تقضي برفض التمويل من المانحين الذين لا يتوافقون مع قيمها."
مغني الراب، الذي أمضى مؤخرًا فترة عقوبة في السجن بسبب جرائم ارتكبها ضمن عصابة عنيفة قبل عودته الناجحة، وصف قرار المنظمة الخيرية بأنه "قاسٍ".
المغني أفلت من السجن في تهم سابقة، تشمل جرائم جنسية بحق أطفال في عام 2015.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
03:09 PM

منظمة خيرية ترفض تبرعاً من مغنٍ أمريكي.. تعرّف على السبب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة "لا أطفال جياع" الخيرية رفضها تبرعًا بقيمة 200 مليون دولار من مغني الراب الأمريكي "سيكس-ناين".
المنظمة عللت سبب رفضها التبرع بالقول إنها "تتبع سياسة تقضي برفض التمويل من المانحين الذين لا يتوافقون مع قيمها."
مغني الراب، الذي أمضى مؤخرًا فترة عقوبة في السجن بسبب جرائم ارتكبها ضمن عصابة عنيفة قبل عودته الناجحة، وصف قرار المنظمة الخيرية بأنه "قاسٍ".
المغني أفلت من السجن في تهم سابقة، تشمل جرائم جنسية بحق أطفال في عام 2015.

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