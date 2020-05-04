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أمام المحكمة اليوم.. مطالبة محمد رمضان بـ25 مليون جنيه تعويضًا لطيار مصري

بسبب فيديو قيادة الطائرة

تُواصل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، نظر الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المُقامة من المحامى مجدى حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لَحِقت به؛ مطالبًا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية؛ بسبب فيديو لرمضان يزعم فيه أنه يقود الطائرة.

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، كان محمد رمضان قد نشر صورًا وفيديو وهو على متن طائرة متوجهة إلى العاصمة السعودية الرياض، ويقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، وقال رمضان: إنها تجربة لقيامه بقيادة الطائرة.

ووقّعت هيئة الطيران المدني المصرية عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر، بسحب رخصته مدى الحياة؛ لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

وتضيف الصحيفة: ذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"؛ مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة؛ مما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.

واتهم البلاغ المقيد برقم 8847 لسنة 2020 عرائض النائب العام، الفنان بأنه سلك سلوكًا من شأنه الإضرار بوسائل الاتصال أو السيطرة المخصصة للملاحة الجوية؛ مما يعرّض سلامة الطيران للخطر، وقاد طائرة دون الحصول على الإجازات أو الأهليات المقررة لذلك، وزاول نشاطًا من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدني.

وكانت المحكمة قد أجّلت الجلسة السابقة؛ نظرًا لتعليق جلسات المحاكمات.

وأوضح المستشار مجدى حلمي، أن محمد رمضان لم يحضر الجلسات السابقة، كما لم يحضر المحامي الخاص به؛ على خلاف تصريح محمد رمضان بحضور محاميه للجلسات.

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أمام المحكمة اليوم.. مطالبة محمد رمضان بـ25 مليون جنيه تعويضًا لطيار مصري
سبق

تُواصل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، نظر الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المُقامة من المحامى مجدى حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لَحِقت به؛ مطالبًا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية؛ بسبب فيديو لرمضان يزعم فيه أنه يقود الطائرة.

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، كان محمد رمضان قد نشر صورًا وفيديو وهو على متن طائرة متوجهة إلى العاصمة السعودية الرياض، ويقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، وقال رمضان: إنها تجربة لقيامه بقيادة الطائرة.

ووقّعت هيئة الطيران المدني المصرية عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر، بسحب رخصته مدى الحياة؛ لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

وتضيف الصحيفة: ذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"؛ مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة؛ مما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.

واتهم البلاغ المقيد برقم 8847 لسنة 2020 عرائض النائب العام، الفنان بأنه سلك سلوكًا من شأنه الإضرار بوسائل الاتصال أو السيطرة المخصصة للملاحة الجوية؛ مما يعرّض سلامة الطيران للخطر، وقاد طائرة دون الحصول على الإجازات أو الأهليات المقررة لذلك، وزاول نشاطًا من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدني.

وكانت المحكمة قد أجّلت الجلسة السابقة؛ نظرًا لتعليق جلسات المحاكمات.

وأوضح المستشار مجدى حلمي، أن محمد رمضان لم يحضر الجلسات السابقة، كما لم يحضر المحامي الخاص به؛ على خلاف تصريح محمد رمضان بحضور محاميه للجلسات.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
01:52 PM

أمام المحكمة اليوم.. مطالبة محمد رمضان بـ25 مليون جنيه تعويضًا لطيار مصري

بسبب فيديو قيادة الطائرة

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
3,975

تُواصل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، نظر الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المُقامة من المحامى مجدى حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لَحِقت به؛ مطالبًا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية؛ بسبب فيديو لرمضان يزعم فيه أنه يقود الطائرة.

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، كان محمد رمضان قد نشر صورًا وفيديو وهو على متن طائرة متوجهة إلى العاصمة السعودية الرياض، ويقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، وقال رمضان: إنها تجربة لقيامه بقيادة الطائرة.

ووقّعت هيئة الطيران المدني المصرية عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر، بسحب رخصته مدى الحياة؛ لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

وتضيف الصحيفة: ذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"؛ مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة؛ مما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.

واتهم البلاغ المقيد برقم 8847 لسنة 2020 عرائض النائب العام، الفنان بأنه سلك سلوكًا من شأنه الإضرار بوسائل الاتصال أو السيطرة المخصصة للملاحة الجوية؛ مما يعرّض سلامة الطيران للخطر، وقاد طائرة دون الحصول على الإجازات أو الأهليات المقررة لذلك، وزاول نشاطًا من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدني.

وكانت المحكمة قد أجّلت الجلسة السابقة؛ نظرًا لتعليق جلسات المحاكمات.

وأوضح المستشار مجدى حلمي، أن محمد رمضان لم يحضر الجلسات السابقة، كما لم يحضر المحامي الخاص به؛ على خلاف تصريح محمد رمضان بحضور محاميه للجلسات.

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