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الشرقية.. إطلاق أول مشروع نوعي لتأهيل فتيات المدارس ومعالجة العنف

يهدف لتخريج جيل قادر على العطاء والتميز بمختلف المجالات الحياتية

أطلقت جمعية "ود" الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر، أول مشروع نوعي بالمنطقة الشرقية؛ لدعم وتأهيل فتيات المدارس داخل المرحلتين المتوسطة والثانوية، ومعالجة حالات العنف والإيذاء بمختلف مظاهرها، ويأتي هذا المشروع بالشراكة مع إدارة التعليم والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة مستهدفة ما يقارب 3 آلاف طالبة في أحياء الثقبة بالخبر؛ من خلال برامج تنموية تطويرية متنوعة.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية "نعيمة الزامل" خلال احتفالية تدشين المشروع الذي جاء بمسمى 12- 17 للفتيات بمقر الجمعية أمس الأول، أن المشروع يهدف لتخريج جيل قادر على العطاء والتميز بمختلف المجالات الحياتية في أحياء الثقبة.

وأضافت: الفكرة انبثقت من تلمس الجمعية لاحتياجات فتيات الأسر محدودة الدخل التي ترعاها في هذه الأحياء، وقضايا العنف والإيذاء التي تم رصدها من خلال دراسات ميدانية بمدارس البنات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية نتيجة الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها.

وأشارت "الزامل" إلى أن المشروع يستهدف ما يقارب 3 آلاف طالبة من عمر 12 وحتى 17 سنة، بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس البنات بأحياء الثقبة؛ من خلال تقديم نخبة من البرامج التنموية والتطويرية داخل مقراتهن، إضافة لإمكانية إلحاقهن ببرامج تدريبية خارج المدارس، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ مشيدة بالدعم المستمر للجمعية ومشاريعها التنموية من رئيسها الفخري الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -حفظهم الله- وهو الدعم الذي ساهم في تحقيق أهداف الجمعية ورسالتها الخيرية بالمجتمع.

وأردفت المشرفة على مشروع 12- 17 للفتيات "سلماء المعضادي"، أن المشروع سيتم تنفيذه بالشراكة مع إدارة التعليم بالشرقية، ومشاركة عدة جهات حكومية وخاصة ودعم من شركة الدواء الطبية؛ بهدف دعم وتأهيل الفتيات في أحياء الثقبة، وإكسابهن المهارات اللازمة لتحقيق النجاح ومواجهة المجتمع بالطرق المثالية؛ مضيفة أن المشروع سيتضمن ١٤ برنامجاً بمجالات حياتية متنوعة من تطوير الذات وتنمية المهارات والدعم الصحي والتنمية الاجتماعية، وتعزيز الثقة، واكتشاف الإبداع؛ حيث يعمل على تنفيذها بالمدارس نخبة من المدربات والأخصائيات بمجال الأسرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. إطلاق أول مشروع نوعي لتأهيل فتيات المدارس ومعالجة العنف
سبق

أطلقت جمعية "ود" الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر، أول مشروع نوعي بالمنطقة الشرقية؛ لدعم وتأهيل فتيات المدارس داخل المرحلتين المتوسطة والثانوية، ومعالجة حالات العنف والإيذاء بمختلف مظاهرها، ويأتي هذا المشروع بالشراكة مع إدارة التعليم والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة مستهدفة ما يقارب 3 آلاف طالبة في أحياء الثقبة بالخبر؛ من خلال برامج تنموية تطويرية متنوعة.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية "نعيمة الزامل" خلال احتفالية تدشين المشروع الذي جاء بمسمى 12- 17 للفتيات بمقر الجمعية أمس الأول، أن المشروع يهدف لتخريج جيل قادر على العطاء والتميز بمختلف المجالات الحياتية في أحياء الثقبة.

وأضافت: الفكرة انبثقت من تلمس الجمعية لاحتياجات فتيات الأسر محدودة الدخل التي ترعاها في هذه الأحياء، وقضايا العنف والإيذاء التي تم رصدها من خلال دراسات ميدانية بمدارس البنات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية نتيجة الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها.

وأشارت "الزامل" إلى أن المشروع يستهدف ما يقارب 3 آلاف طالبة من عمر 12 وحتى 17 سنة، بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس البنات بأحياء الثقبة؛ من خلال تقديم نخبة من البرامج التنموية والتطويرية داخل مقراتهن، إضافة لإمكانية إلحاقهن ببرامج تدريبية خارج المدارس، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ مشيدة بالدعم المستمر للجمعية ومشاريعها التنموية من رئيسها الفخري الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -حفظهم الله- وهو الدعم الذي ساهم في تحقيق أهداف الجمعية ورسالتها الخيرية بالمجتمع.

وأردفت المشرفة على مشروع 12- 17 للفتيات "سلماء المعضادي"، أن المشروع سيتم تنفيذه بالشراكة مع إدارة التعليم بالشرقية، ومشاركة عدة جهات حكومية وخاصة ودعم من شركة الدواء الطبية؛ بهدف دعم وتأهيل الفتيات في أحياء الثقبة، وإكسابهن المهارات اللازمة لتحقيق النجاح ومواجهة المجتمع بالطرق المثالية؛ مضيفة أن المشروع سيتضمن ١٤ برنامجاً بمجالات حياتية متنوعة من تطوير الذات وتنمية المهارات والدعم الصحي والتنمية الاجتماعية، وتعزيز الثقة، واكتشاف الإبداع؛ حيث يعمل على تنفيذها بالمدارس نخبة من المدربات والأخصائيات بمجال الأسرة.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
10:35 AM

الشرقية.. إطلاق أول مشروع نوعي لتأهيل فتيات المدارس ومعالجة العنف

يهدف لتخريج جيل قادر على العطاء والتميز بمختلف المجالات الحياتية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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أطلقت جمعية "ود" الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر، أول مشروع نوعي بالمنطقة الشرقية؛ لدعم وتأهيل فتيات المدارس داخل المرحلتين المتوسطة والثانوية، ومعالجة حالات العنف والإيذاء بمختلف مظاهرها، ويأتي هذا المشروع بالشراكة مع إدارة التعليم والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة مستهدفة ما يقارب 3 آلاف طالبة في أحياء الثقبة بالخبر؛ من خلال برامج تنموية تطويرية متنوعة.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية "نعيمة الزامل" خلال احتفالية تدشين المشروع الذي جاء بمسمى 12- 17 للفتيات بمقر الجمعية أمس الأول، أن المشروع يهدف لتخريج جيل قادر على العطاء والتميز بمختلف المجالات الحياتية في أحياء الثقبة.

وأضافت: الفكرة انبثقت من تلمس الجمعية لاحتياجات فتيات الأسر محدودة الدخل التي ترعاها في هذه الأحياء، وقضايا العنف والإيذاء التي تم رصدها من خلال دراسات ميدانية بمدارس البنات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية نتيجة الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها.

وأشارت "الزامل" إلى أن المشروع يستهدف ما يقارب 3 آلاف طالبة من عمر 12 وحتى 17 سنة، بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس البنات بأحياء الثقبة؛ من خلال تقديم نخبة من البرامج التنموية والتطويرية داخل مقراتهن، إضافة لإمكانية إلحاقهن ببرامج تدريبية خارج المدارس، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ مشيدة بالدعم المستمر للجمعية ومشاريعها التنموية من رئيسها الفخري الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -حفظهم الله- وهو الدعم الذي ساهم في تحقيق أهداف الجمعية ورسالتها الخيرية بالمجتمع.

وأردفت المشرفة على مشروع 12- 17 للفتيات "سلماء المعضادي"، أن المشروع سيتم تنفيذه بالشراكة مع إدارة التعليم بالشرقية، ومشاركة عدة جهات حكومية وخاصة ودعم من شركة الدواء الطبية؛ بهدف دعم وتأهيل الفتيات في أحياء الثقبة، وإكسابهن المهارات اللازمة لتحقيق النجاح ومواجهة المجتمع بالطرق المثالية؛ مضيفة أن المشروع سيتضمن ١٤ برنامجاً بمجالات حياتية متنوعة من تطوير الذات وتنمية المهارات والدعم الصحي والتنمية الاجتماعية، وتعزيز الثقة، واكتشاف الإبداع؛ حيث يعمل على تنفيذها بالمدارس نخبة من المدربات والأخصائيات بمجال الأسرة.

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