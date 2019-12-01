"آل الشيخ" يوجِّه هيئة الترفيه بدراسة حفل اعتزال العويران ومسعد

طلب رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ من هيئة الترفيه دراسة مهرجانات إعتزااللاعبين سعيد العويران و خالد مسعد .
وطالب "آل الشيخ " كل من العويران والمسعد التواصل مع هيئة الترفيه من أجل ترتيب وإعداد حفل الإعتزال .
طلب رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ من هيئة الترفيه دراسة مهرجانات إعتزااللاعبين سعيد العويران و خالد مسعد .
الهيئة العامة للترفيه
رئيس الهيئة العامة للترفيه
تركي آل الشيخ
اعتزال سعيد العويران وخالد مسعد
وطالب "آل الشيخ " كل من العويران والمسعد التواصل مع هيئة الترفيه من أجل ترتيب وإعداد حفل الإعتزال .
طلب رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ من هيئة الترفيه دراسة مهرجانات إعتزااللاعبين سعيد العويران و خالد مسعد .
وطالب "آل الشيخ " كل من العويران والمسعد التواصل مع هيئة الترفيه من أجل ترتيب وإعداد حفل الإعتزال .
طلب رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ من هيئة الترفيه دراسة مهرجانات إعتزااللاعبين سعيد العويران و خالد مسعد .
وطالب "آل الشيخ " كل من العويران والمسعد التواصل مع هيئة الترفيه من أجل ترتيب وإعداد حفل الإعتزال .