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"آل الشيخ" يوجِّه هيئة الترفيه بدراسة حفل اعتزال العويران ومسعد

طلب رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ من هيئة الترفيه دراسة مهرجانات إعتزااللاعبين سعيد العويران و خالد مسعد .


وطالب "آل الشيخ " كل من العويران والمسعد التواصل مع هيئة الترفيه من أجل ترتيب وإعداد حفل الإعتزال .

الهيئة العامة للترفيه رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ اعتزال سعيد العويران وخالد مسعد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"آل الشيخ" يوجِّه هيئة الترفيه بدراسة حفل اعتزال العويران ومسعد
سبق

طلب رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ من هيئة الترفيه دراسة مهرجانات إعتزااللاعبين سعيد العويران و خالد مسعد .


وطالب "آل الشيخ " كل من العويران والمسعد التواصل مع هيئة الترفيه من أجل ترتيب وإعداد حفل الإعتزال .

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
09:27 PM

"آل الشيخ" يوجِّه هيئة الترفيه بدراسة حفل اعتزال العويران ومسعد

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أحمد سرور - الرياض
6
5,340

طلب رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ من هيئة الترفيه دراسة مهرجانات إعتزااللاعبين سعيد العويران و خالد مسعد .


وطالب "آل الشيخ " كل من العويران والمسعد التواصل مع هيئة الترفيه من أجل ترتيب وإعداد حفل الإعتزال .

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