ضحايا كورونا في 3 دول.. 330 وفاة جديدة بالبرازيل و38 وفاة بمصر و23 بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت البرازيل 134175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و330 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، الليلة، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 25348797 منذ بداية الجائحة، والوفيات 626854.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 2210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 38 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 423688، من ضمنهم 356274 حالة تمّ شفاؤها، و22604 حالات وفاة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 17,085 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ما رفع العدد الإجمالي إلى 845,709.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغت 6,755، بزيادة 23 عن أمس.