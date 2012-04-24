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بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية

ضمن برنامج الملك سلمان للإفطار.. وسط إشادة من شخصيات إسلامية

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالمعهد الإسلامي العالي بجمهورية السنغال، (600) سلة غذائية متكاملة ضمن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للإفطار بالمعهد الإسلامي العالي في إقليم لوغا بالسنغال اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1442هــ، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

وفى التفاصيل.. جرى تسليم كمية السلات الغذائية بمقر المعهد الإسلامي العالي في لوغا، بحضور أستاذته المعهد والموظفين فيه، حيث جرى التوزيع على الجمعيات الخيرية ودور الأيتام والأسر الفقيرة بالإقليم، كما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 6000 شخص طوال الشهر الكريم.

وصرح المدير العام للمعهد الإسلامي العالي بإقليم لوغا وحيد بن محمد مجربي أن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للتفطير، الذي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ ويحظى بتقدير كبير من مختلف أطياف الشعب السنغالي الذين يثمنون دور المملكة ووقوفها مع أشقائها في الأزمات وسعيها الدائم للتخفيف من معاناتهم في ظل جائحة عالمية أضرت بالعالم.

وقدم "مجربي": الشكر والتقدير لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه ومتابعته المستمرة لأعمال وبرامج المعهد للرقي برسالته التي يضطلع بها لنشر الوسطية والاعتدال والتسامح إلى جانب الخدمات الإنسانية والاجتماعية والثقافية للمجتمع السنغالي.

فيما أثنى عدد من رؤساء الجمعيات الإسلامية على البرنامج الذي يجسد الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم، لاسيما في ظل الظروف الحالية التي تعيشها مختلف دول العالم من تواصل انتشار فيروس كورونا، داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية
سبق

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالمعهد الإسلامي العالي بجمهورية السنغال، (600) سلة غذائية متكاملة ضمن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للإفطار بالمعهد الإسلامي العالي في إقليم لوغا بالسنغال اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1442هــ، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

وفى التفاصيل.. جرى تسليم كمية السلات الغذائية بمقر المعهد الإسلامي العالي في لوغا، بحضور أستاذته المعهد والموظفين فيه، حيث جرى التوزيع على الجمعيات الخيرية ودور الأيتام والأسر الفقيرة بالإقليم، كما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 6000 شخص طوال الشهر الكريم.

وصرح المدير العام للمعهد الإسلامي العالي بإقليم لوغا وحيد بن محمد مجربي أن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للتفطير، الذي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ ويحظى بتقدير كبير من مختلف أطياف الشعب السنغالي الذين يثمنون دور المملكة ووقوفها مع أشقائها في الأزمات وسعيها الدائم للتخفيف من معاناتهم في ظل جائحة عالمية أضرت بالعالم.

وقدم "مجربي": الشكر والتقدير لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه ومتابعته المستمرة لأعمال وبرامج المعهد للرقي برسالته التي يضطلع بها لنشر الوسطية والاعتدال والتسامح إلى جانب الخدمات الإنسانية والاجتماعية والثقافية للمجتمع السنغالي.

فيما أثنى عدد من رؤساء الجمعيات الإسلامية على البرنامج الذي يجسد الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم، لاسيما في ظل الظروف الحالية التي تعيشها مختلف دول العالم من تواصل انتشار فيروس كورونا، داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار .

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
02:45 PM

بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية

ضمن برنامج الملك سلمان للإفطار.. وسط إشادة من شخصيات إسلامية

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عبدالله العنزي - الرياض
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وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالمعهد الإسلامي العالي بجمهورية السنغال، (600) سلة غذائية متكاملة ضمن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للإفطار بالمعهد الإسلامي العالي في إقليم لوغا بالسنغال اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1442هــ، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

وفى التفاصيل.. جرى تسليم كمية السلات الغذائية بمقر المعهد الإسلامي العالي في لوغا، بحضور أستاذته المعهد والموظفين فيه، حيث جرى التوزيع على الجمعيات الخيرية ودور الأيتام والأسر الفقيرة بالإقليم، كما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 6000 شخص طوال الشهر الكريم.

وصرح المدير العام للمعهد الإسلامي العالي بإقليم لوغا وحيد بن محمد مجربي أن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للتفطير، الذي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ ويحظى بتقدير كبير من مختلف أطياف الشعب السنغالي الذين يثمنون دور المملكة ووقوفها مع أشقائها في الأزمات وسعيها الدائم للتخفيف من معاناتهم في ظل جائحة عالمية أضرت بالعالم.

وقدم "مجربي": الشكر والتقدير لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه ومتابعته المستمرة لأعمال وبرامج المعهد للرقي برسالته التي يضطلع بها لنشر الوسطية والاعتدال والتسامح إلى جانب الخدمات الإنسانية والاجتماعية والثقافية للمجتمع السنغالي.

فيما أثنى عدد من رؤساء الجمعيات الإسلامية على البرنامج الذي يجسد الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم، لاسيما في ظل الظروف الحالية التي تعيشها مختلف دول العالم من تواصل انتشار فيروس كورونا، داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار .

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