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الهند: أكثر من 343 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات 24.05 مليون والوفيات وصلت لـ 262317

سجلت الهند اليوم 343144 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات لأكثر من 24 مليوناً في الوقت الذي سجلت فيه أربعة آلاف حالة وفاة جديدة ناجمة عن كوفيد-19.

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل الهند نحو 1.4 مليون إصابة وأكثر من 16 ألف حالة وفاة الأسبوع الماضي وفق الفرنسية.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات 24.05 مليون إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات 262317.

الهند فيروس كورونا الجديد

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الهند: أكثر من 343 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
سبق

سجلت الهند اليوم 343144 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات لأكثر من 24 مليوناً في الوقت الذي سجلت فيه أربعة آلاف حالة وفاة جديدة ناجمة عن كوفيد-19.

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل الهند نحو 1.4 مليون إصابة وأكثر من 16 ألف حالة وفاة الأسبوع الماضي وفق الفرنسية.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات 24.05 مليون إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات 262317.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
08:50 AM

الهند: أكثر من 343 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات 24.05 مليون والوفيات وصلت لـ 262317

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الهند اليوم 343144 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات لأكثر من 24 مليوناً في الوقت الذي سجلت فيه أربعة آلاف حالة وفاة جديدة ناجمة عن كوفيد-19.

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل الهند نحو 1.4 مليون إصابة وأكثر من 16 ألف حالة وفاة الأسبوع الماضي وفق الفرنسية.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات 24.05 مليون إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات 262317.

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