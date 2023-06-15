"الصحة": فيروس كورونا خطر جداً وسريع الانتشار والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمر
الفئات الأكثر خطورة هم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة أو تنفسية
أعلنت الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل (4507) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID -19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (132048) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (43147) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1897) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (3170) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (87890) حالة.
كما بلغ عدد الوفيات (1011) حالة، بإضافة (39) حالة وفاة جديدة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (7915335) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (3778159) مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو (433490) ألف حالة.
وأعادت الصحة التأكيد أن الفيروس خطر جداً وسريع الانتشار والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمر، والفئات الأكثر خطورة هم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض تنفسية.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.
"الصحة": فيروس كورونا خطر جداً وسريع الانتشار والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمر
عبدالله البرقاويسبق2020-06-15
أعلنت الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل (4507) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID -19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (132048) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (43147) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1897) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (3170) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (87890) حالة.
كما بلغ عدد الوفيات (1011) حالة، بإضافة (39) حالة وفاة جديدة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (7915335) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (3778159) مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو (433490) ألف حالة.
وأعادت الصحة التأكيد أن الفيروس خطر جداً وسريع الانتشار والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمر، والفئات الأكثر خطورة هم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض تنفسية.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
06:11 PM
اخر تعديل
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
07:34 PM
"الصحة": فيروس كورونا خطر جداً وسريع الانتشار والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمر
الفئات الأكثر خطورة هم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة أو تنفسية
أعلنت الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل (4507) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID -19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (132048) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (43147) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1897) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (3170) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (87890) حالة.
كما بلغ عدد الوفيات (1011) حالة، بإضافة (39) حالة وفاة جديدة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (7915335) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (3778159) مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو (433490) ألف حالة.
وأعادت الصحة التأكيد أن الفيروس خطر جداً وسريع الانتشار والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمر، والفئات الأكثر خطورة هم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض تنفسية.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.