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"الصحة": فيروس كورونا خطر جداً وسريع الانتشار والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمر

الفئات الأكثر خطورة هم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة أو تنفسية

أعلنت الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل (4507) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID -19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (132048) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (43147) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1897) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (3170) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (87890) حالة.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (1658) حالة، وجدة (413) حالة، ومكة المكرمة (389) حالة، والدمام (270) حالة، والهفوف (205) حالات، والقطيف (183) حالة، والطائف (130) حالة، والمدينة المنورة (125) حالة، والخبر (89) حالة، وخميس مشيط (85) حالة، وأبها (55) حالة، والجبيل (53) حالة، وصفوى (45) حالة، والمبرز (45) حالة، وبريدة (39) حالة، والظهران (38) حالة، وحفر الباطن (36) حالة، والخرج (36) حالة، وينبع (28) حالة، والمزاحمية (27)، وحوطة بني تميم (26) حالة، ونجران (24) حالة، والرس (23) حالة، ووادي الدواسر (21) حالة، والباحة (20) حالة، والخفجي (18) حالة، والدرعية (17) حالة، وعنيزة (15) حالة، ورأس تنورة (15) حالة، وحائل (14) حالة، وتبوك (14) حالة، ومحايل عسير (13) حالة، وبيشة (12) حالة، وشرورة (12) حالة، وعفيف (12) حالة، وقصيباء (11) حالة، وخليص (11) حالة، والمندق (9) حالات، والخرمة (9) حالات والنماص (9) حالات، وجازان (9) حالات، وعيون الجواء (8) حالات، وقرية العليا (8) حالات، والدائر (8) حالات، وحريملاء (8) حالات، وسراة عبيدة (7) حالات، والنعيرية (7) حالات، وليلى (7) حالات، والمخواة (6) حالات، والبكيرية (6) حالات، والمذنب (6) حالات، وبيش (6) حالات، ورابغ (6) حالات، وعرعر (6) حالات، ورنية (5) حالات، والجفر (5) حالات، والمضة (5) حالات، وبللسمر (5) حالات، ورجال ألمع (5) حالات، وبقيق (5) حالات، والعيدابي (5) حالات، ورويضة العرض (5) حالات، وقلوة (4) حالات، ورياض الخبراء (4) حالات، وبدر الجنوب (4) حالات، والبجادية (4) حالات، والسليل (4) حالات، ورفائع الجمش (4) حالات، ووثيلان (4) حالات، والعيون (3) حالات، وسكاكا (3) حالات، والحناكية (3) حالات، والنبهانية (3) حالات، وظهران الجنوب (3) حالات، وأحد رفيدة (3) حالات، وعريعرة (3) حالات، ويدمة (3) حالات، والرين (3) حالات، وضرماء (3) حالات، والقريع حالتان، وظلم حالتان، والحرجة حالتان، وتنومة حالتان، والدرب حالتان، وصبيا حالتان، والليث حالتان، ورفحاء حالتان، والدوادمي حالتان، وساجر حالتان، وحالة واحدة في كل من العقيق، والقرى، وبلجرشي، ودومة الجندل، وميقوع، وطبرجل، وخيبر، ومهد الذهب، والاسياح، والبدائع، والقوارة، وضرية، ونمرة، والمويه، والسحن، وأم الدوم، وتثليث، وبقعاء، والطوال، وأحد المسارحة، والعويقلة، والدلم، والمجمعة، والقويعية، ومرات، ونفي، وشقراء، تمير، وثادق.

كما بلغ عدد الوفيات (1011) حالة، بإضافة (39) حالة وفاة جديدة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (7915335) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (3778159) مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو (433490) ألف حالة.

وأعادت الصحة التأكيد أن الفيروس خطر جداً وسريع الانتشار والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمر، والفئات الأكثر خطورة هم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض تنفسية.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": فيروس كورونا خطر جداً وسريع الانتشار والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمر
سبق

أعلنت الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل (4507) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID -19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (132048) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (43147) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1897) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (3170) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (87890) حالة.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (1658) حالة، وجدة (413) حالة، ومكة المكرمة (389) حالة، والدمام (270) حالة، والهفوف (205) حالات، والقطيف (183) حالة، والطائف (130) حالة، والمدينة المنورة (125) حالة، والخبر (89) حالة، وخميس مشيط (85) حالة، وأبها (55) حالة، والجبيل (53) حالة، وصفوى (45) حالة، والمبرز (45) حالة، وبريدة (39) حالة، والظهران (38) حالة، وحفر الباطن (36) حالة، والخرج (36) حالة، وينبع (28) حالة، والمزاحمية (27)، وحوطة بني تميم (26) حالة، ونجران (24) حالة، والرس (23) حالة، ووادي الدواسر (21) حالة، والباحة (20) حالة، والخفجي (18) حالة، والدرعية (17) حالة، وعنيزة (15) حالة، ورأس تنورة (15) حالة، وحائل (14) حالة، وتبوك (14) حالة، ومحايل عسير (13) حالة، وبيشة (12) حالة، وشرورة (12) حالة، وعفيف (12) حالة، وقصيباء (11) حالة، وخليص (11) حالة، والمندق (9) حالات، والخرمة (9) حالات والنماص (9) حالات، وجازان (9) حالات، وعيون الجواء (8) حالات، وقرية العليا (8) حالات، والدائر (8) حالات، وحريملاء (8) حالات، وسراة عبيدة (7) حالات، والنعيرية (7) حالات، وليلى (7) حالات، والمخواة (6) حالات، والبكيرية (6) حالات، والمذنب (6) حالات، وبيش (6) حالات، ورابغ (6) حالات، وعرعر (6) حالات، ورنية (5) حالات، والجفر (5) حالات، والمضة (5) حالات، وبللسمر (5) حالات، ورجال ألمع (5) حالات، وبقيق (5) حالات، والعيدابي (5) حالات، ورويضة العرض (5) حالات، وقلوة (4) حالات، ورياض الخبراء (4) حالات، وبدر الجنوب (4) حالات، والبجادية (4) حالات، والسليل (4) حالات، ورفائع الجمش (4) حالات، ووثيلان (4) حالات، والعيون (3) حالات، وسكاكا (3) حالات، والحناكية (3) حالات، والنبهانية (3) حالات، وظهران الجنوب (3) حالات، وأحد رفيدة (3) حالات، وعريعرة (3) حالات، ويدمة (3) حالات، والرين (3) حالات، وضرماء (3) حالات، والقريع حالتان، وظلم حالتان، والحرجة حالتان، وتنومة حالتان، والدرب حالتان، وصبيا حالتان، والليث حالتان، ورفحاء حالتان، والدوادمي حالتان، وساجر حالتان، وحالة واحدة في كل من العقيق، والقرى، وبلجرشي، ودومة الجندل، وميقوع، وطبرجل، وخيبر، ومهد الذهب، والاسياح، والبدائع، والقوارة، وضرية، ونمرة، والمويه، والسحن، وأم الدوم، وتثليث، وبقعاء، والطوال، وأحد المسارحة، والعويقلة، والدلم، والمجمعة، والقويعية، ومرات، ونفي، وشقراء، تمير، وثادق.

كما بلغ عدد الوفيات (1011) حالة، بإضافة (39) حالة وفاة جديدة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (7915335) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (3778159) مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو (433490) ألف حالة.

وأعادت الصحة التأكيد أن الفيروس خطر جداً وسريع الانتشار والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمر، والفئات الأكثر خطورة هم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض تنفسية.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
06:11 PM
اخر تعديل
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
07:34 PM

"الصحة": فيروس كورونا خطر جداً وسريع الانتشار والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمر

الفئات الأكثر خطورة هم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة أو تنفسية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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10,329

أعلنت الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل (4507) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID -19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (132048) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (43147) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1897) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (3170) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (87890) حالة.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (1658) حالة، وجدة (413) حالة، ومكة المكرمة (389) حالة، والدمام (270) حالة، والهفوف (205) حالات، والقطيف (183) حالة، والطائف (130) حالة، والمدينة المنورة (125) حالة، والخبر (89) حالة، وخميس مشيط (85) حالة، وأبها (55) حالة، والجبيل (53) حالة، وصفوى (45) حالة، والمبرز (45) حالة، وبريدة (39) حالة، والظهران (38) حالة، وحفر الباطن (36) حالة، والخرج (36) حالة، وينبع (28) حالة، والمزاحمية (27)، وحوطة بني تميم (26) حالة، ونجران (24) حالة، والرس (23) حالة، ووادي الدواسر (21) حالة، والباحة (20) حالة، والخفجي (18) حالة، والدرعية (17) حالة، وعنيزة (15) حالة، ورأس تنورة (15) حالة، وحائل (14) حالة، وتبوك (14) حالة، ومحايل عسير (13) حالة، وبيشة (12) حالة، وشرورة (12) حالة، وعفيف (12) حالة، وقصيباء (11) حالة، وخليص (11) حالة، والمندق (9) حالات، والخرمة (9) حالات والنماص (9) حالات، وجازان (9) حالات، وعيون الجواء (8) حالات، وقرية العليا (8) حالات، والدائر (8) حالات، وحريملاء (8) حالات، وسراة عبيدة (7) حالات، والنعيرية (7) حالات، وليلى (7) حالات، والمخواة (6) حالات، والبكيرية (6) حالات، والمذنب (6) حالات، وبيش (6) حالات، ورابغ (6) حالات، وعرعر (6) حالات، ورنية (5) حالات، والجفر (5) حالات، والمضة (5) حالات، وبللسمر (5) حالات، ورجال ألمع (5) حالات، وبقيق (5) حالات، والعيدابي (5) حالات، ورويضة العرض (5) حالات، وقلوة (4) حالات، ورياض الخبراء (4) حالات، وبدر الجنوب (4) حالات، والبجادية (4) حالات، والسليل (4) حالات، ورفائع الجمش (4) حالات، ووثيلان (4) حالات، والعيون (3) حالات، وسكاكا (3) حالات، والحناكية (3) حالات، والنبهانية (3) حالات، وظهران الجنوب (3) حالات، وأحد رفيدة (3) حالات، وعريعرة (3) حالات، ويدمة (3) حالات، والرين (3) حالات، وضرماء (3) حالات، والقريع حالتان، وظلم حالتان، والحرجة حالتان، وتنومة حالتان، والدرب حالتان، وصبيا حالتان، والليث حالتان، ورفحاء حالتان، والدوادمي حالتان، وساجر حالتان، وحالة واحدة في كل من العقيق، والقرى، وبلجرشي، ودومة الجندل، وميقوع، وطبرجل، وخيبر، ومهد الذهب، والاسياح، والبدائع، والقوارة، وضرية، ونمرة، والمويه، والسحن، وأم الدوم، وتثليث، وبقعاء، والطوال، وأحد المسارحة، والعويقلة، والدلم، والمجمعة، والقويعية، ومرات، ونفي، وشقراء، تمير، وثادق.

كما بلغ عدد الوفيات (1011) حالة، بإضافة (39) حالة وفاة جديدة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (7915335) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (3778159) مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو (433490) ألف حالة.

وأعادت الصحة التأكيد أن الفيروس خطر جداً وسريع الانتشار والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمر، والفئات الأكثر خطورة هم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض تنفسية.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

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