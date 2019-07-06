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"تنمية الأفلاج" ترسم خطة برامجها مع مستفيدي الإسكان التنموي

تم مناقشة مطالب سكان الحي واحتياجاته ومطالبات باستمرار مركز المرأة وتفعيل برامجه

عقدت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج، اجتماعاً مع مستفيدي الإسكان التنموي بالمحافظة؛ لرسم خطة جدول أعمالها وتنفيذ البرامج المناسبة لهم.

تناول الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، ومدير فرع اللجنة بالإسكان خالد الفالح، وعدد من الأهالي بالحي، تدوين أبرز البرامج التوعوية والتثقيفية وغيرها من البرامج الترفيهية الأخرى في خطة جدول أعمال اللجنة التي تنطلق مطلع العام الدراسي.

كما ناقش الحضور مع "الحبشان" بعض مطالب سكان الحي واحتياجاته، كذلك طالب الأهالي بحي الإسكان التنموي بضرورة استمرار مركز المرأة وتفعيل برامجه نظير ما قدم من فعاليات كان لها الأثر الإيجابي في التثقيف والتوعية وقضاء احتياجات سكان الحي.

وكانت لجنة تنمية الأفلاج على مدار الأعوام الماضية خصصت العديد من برامجها لفرع اللجنة بالإسكان ومركز المرأة بالحي، ونفذت خلالها الكثير من الفعاليات والبرامج والدورات التدريبية لقاطني الإسكان التنموي بالمحافظة.

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"تنمية الأفلاج" ترسم خطة برامجها مع مستفيدي الإسكان التنموي
سبق

عقدت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج، اجتماعاً مع مستفيدي الإسكان التنموي بالمحافظة؛ لرسم خطة جدول أعمالها وتنفيذ البرامج المناسبة لهم.

تناول الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، ومدير فرع اللجنة بالإسكان خالد الفالح، وعدد من الأهالي بالحي، تدوين أبرز البرامج التوعوية والتثقيفية وغيرها من البرامج الترفيهية الأخرى في خطة جدول أعمال اللجنة التي تنطلق مطلع العام الدراسي.

كما ناقش الحضور مع "الحبشان" بعض مطالب سكان الحي واحتياجاته، كذلك طالب الأهالي بحي الإسكان التنموي بضرورة استمرار مركز المرأة وتفعيل برامجه نظير ما قدم من فعاليات كان لها الأثر الإيجابي في التثقيف والتوعية وقضاء احتياجات سكان الحي.

وكانت لجنة تنمية الأفلاج على مدار الأعوام الماضية خصصت العديد من برامجها لفرع اللجنة بالإسكان ومركز المرأة بالحي، ونفذت خلالها الكثير من الفعاليات والبرامج والدورات التدريبية لقاطني الإسكان التنموي بالمحافظة.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
07:35 PM

"تنمية الأفلاج" ترسم خطة برامجها مع مستفيدي الإسكان التنموي

تم مناقشة مطالب سكان الحي واحتياجاته ومطالبات باستمرار مركز المرأة وتفعيل برامجه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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عقدت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج، اجتماعاً مع مستفيدي الإسكان التنموي بالمحافظة؛ لرسم خطة جدول أعمالها وتنفيذ البرامج المناسبة لهم.

تناول الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، ومدير فرع اللجنة بالإسكان خالد الفالح، وعدد من الأهالي بالحي، تدوين أبرز البرامج التوعوية والتثقيفية وغيرها من البرامج الترفيهية الأخرى في خطة جدول أعمال اللجنة التي تنطلق مطلع العام الدراسي.

كما ناقش الحضور مع "الحبشان" بعض مطالب سكان الحي واحتياجاته، كذلك طالب الأهالي بحي الإسكان التنموي بضرورة استمرار مركز المرأة وتفعيل برامجه نظير ما قدم من فعاليات كان لها الأثر الإيجابي في التثقيف والتوعية وقضاء احتياجات سكان الحي.

وكانت لجنة تنمية الأفلاج على مدار الأعوام الماضية خصصت العديد من برامجها لفرع اللجنة بالإسكان ومركز المرأة بالحي، ونفذت خلالها الكثير من الفعاليات والبرامج والدورات التدريبية لقاطني الإسكان التنموي بالمحافظة.

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