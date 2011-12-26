النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 163 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 189 خلال الـ24 ساعة الماضية

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الحقائب الشتوية في منطقة شانقلا الباكستانية

لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب الشتوية في منطقة شانقلا الباكستانية.
ووُزعت أمس، 254 حقيبة شتوية في مدينة بيشام بمنطقة شانقلا التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 1,524 مستفيدًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية لعام 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في باكستان.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الحقائب الشتوية في منطقة شانقلا الباكستانية
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب الشتوية في منطقة شانقلا الباكستانية.
ووُزعت أمس، 254 حقيبة شتوية في مدينة بيشام بمنطقة شانقلا التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 1,524 مستفيدًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية لعام 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في باكستان.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
04:45 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الحقائب الشتوية في منطقة شانقلا الباكستانية

لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
165

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب الشتوية في منطقة شانقلا الباكستانية.
ووُزعت أمس، 254 حقيبة شتوية في مدينة بيشام بمنطقة شانقلا التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 1,524 مستفيدًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية لعام 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في باكستان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,856
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,710
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,951
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,320

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة