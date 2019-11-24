النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النظام السوري يعترف: مقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 جنود في قصف إسرائيلي على حمص

نقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدرٍ عسكري، أن الطيران الإسرائيلي شن "عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

وطبقاً لـ "سانا"، تسبّب القصف الجوي الذي نفّذته طائرات إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، على نقاط في مدينة حمص، في مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 7 آخرين بينهم 6 جنود.

وأفادت الوكالة بأن الدفاعات الجوية السورية تصدّت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها.

وقالت إن العدوان أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجراحٍ خطيرة، إضافة إلى إصابة 6 جنود بجروحٍ، ووقوع بعض الخسائر المادية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
النظام السوري يعترف: مقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 جنود في قصف إسرائيلي على حمص
سبق

نقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدرٍ عسكري، أن الطيران الإسرائيلي شن "عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

وطبقاً لـ "سانا"، تسبّب القصف الجوي الذي نفّذته طائرات إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، على نقاط في مدينة حمص، في مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 7 آخرين بينهم 6 جنود.

وأفادت الوكالة بأن الدفاعات الجوية السورية تصدّت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها.

وقالت إن العدوان أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجراحٍ خطيرة، إضافة إلى إصابة 6 جنود بجروحٍ، ووقوع بعض الخسائر المادية.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
08:27 AM

النظام السوري يعترف: مقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 جنود في قصف إسرائيلي على حمص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
689

نقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدرٍ عسكري، أن الطيران الإسرائيلي شن "عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

وطبقاً لـ "سانا"، تسبّب القصف الجوي الذي نفّذته طائرات إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، على نقاط في مدينة حمص، في مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 7 آخرين بينهم 6 جنود.

وأفادت الوكالة بأن الدفاعات الجوية السورية تصدّت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها.

وقالت إن العدوان أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجراحٍ خطيرة، إضافة إلى إصابة 6 جنود بجروحٍ، ووقوع بعض الخسائر المادية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,810
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,329
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,236
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة