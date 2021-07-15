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اتحاد اليد ينظم دورة حكام للسيدات بجدة

بالتعاون مع معهد إعداد القادة

ينظم الاتحاد السعودي لكرة اليد دورة للحكام الجدد "للسيدات" بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، بمدينة جدة خلال الفترة من 1 حتى 10 أغسطس القادم.

ووجه الاتحاد من خلال مكاتب وزارة الرياضة، التعميم على الأندية وإدارات التعليم والجامعات والمدارس والقطاعات العسكرية والجهات المعنية بتسجيل الأسماء الراغبات في المشاركة على أن تكون المشاركات من الجنسية السعودية، وألا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامــة أو ما يعادلها وألا يقل عمرها عن "17 عاماً " كحد أدنى ولا تزيد على "32 عاماً" كحد أقصى بالإضافة لاجتياز الكشف الطبي بنجاح "بموجب تقرير طبي".

يذكر أن الدورة القادمة تعتبر الثانية للحكام الجدد "السيدات" بعد نجاح الدورة الأولى التي أقيمت في المنطقة الشرقية في يونيو الماضي 2021م بمشاركة 13 حكماً

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد اليد ينظم دورة حكام للسيدات بجدة
سبق

ينظم الاتحاد السعودي لكرة اليد دورة للحكام الجدد "للسيدات" بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، بمدينة جدة خلال الفترة من 1 حتى 10 أغسطس القادم.

ووجه الاتحاد من خلال مكاتب وزارة الرياضة، التعميم على الأندية وإدارات التعليم والجامعات والمدارس والقطاعات العسكرية والجهات المعنية بتسجيل الأسماء الراغبات في المشاركة على أن تكون المشاركات من الجنسية السعودية، وألا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامــة أو ما يعادلها وألا يقل عمرها عن "17 عاماً " كحد أدنى ولا تزيد على "32 عاماً" كحد أقصى بالإضافة لاجتياز الكشف الطبي بنجاح "بموجب تقرير طبي".

يذكر أن الدورة القادمة تعتبر الثانية للحكام الجدد "السيدات" بعد نجاح الدورة الأولى التي أقيمت في المنطقة الشرقية في يونيو الماضي 2021م بمشاركة 13 حكماً

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
04:09 PM

اتحاد اليد ينظم دورة حكام للسيدات بجدة

بالتعاون مع معهد إعداد القادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ينظم الاتحاد السعودي لكرة اليد دورة للحكام الجدد "للسيدات" بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، بمدينة جدة خلال الفترة من 1 حتى 10 أغسطس القادم.

ووجه الاتحاد من خلال مكاتب وزارة الرياضة، التعميم على الأندية وإدارات التعليم والجامعات والمدارس والقطاعات العسكرية والجهات المعنية بتسجيل الأسماء الراغبات في المشاركة على أن تكون المشاركات من الجنسية السعودية، وألا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامــة أو ما يعادلها وألا يقل عمرها عن "17 عاماً " كحد أدنى ولا تزيد على "32 عاماً" كحد أقصى بالإضافة لاجتياز الكشف الطبي بنجاح "بموجب تقرير طبي".

يذكر أن الدورة القادمة تعتبر الثانية للحكام الجدد "السيدات" بعد نجاح الدورة الأولى التي أقيمت في المنطقة الشرقية في يونيو الماضي 2021م بمشاركة 13 حكماً

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