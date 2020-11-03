النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 473 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 481 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير تبوك يوجه بتأمين أجهزة لوحية لقوائم الطلاب على نفقته الخاصة

لاستخدامها في عملية التعلم عن بعد عبر منصة "مدرستي"

وجّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بتأمين عدد من الأجهزة اللوحية للطلاب والطالبات الذين يواصلون تعلمهم خارج منصة مدرستي بالمنطقة في جميع مراحل التعليم العام، لاستخدامها في عملية التعلم عن بعد عبر منصة "مدرستي".

جاء ذلك بعد اطلاع أمير المنطقة على تقرير إحصائي أعدته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك عن أعداد طلاب وطالبات المنطقة ممن يستخدمون الأجهزة التقنية المتاحة، وكذلك ممن يستخدمون المنصات الفضائية الأخرى والبدائل التي وفرتها وزارة التعليم ضمن الخطط الشمولية للوزارة، لتمكين جميع الطلاب والطالبات في مناطق ومحافظات ومراكز المملكة لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد.

من جانبه نوه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بهذه المبادرة، التي جاءت لتلمس حاجات الطلاب التعليمية، وحرصه على توفير التعلم للجميع، والتي ستسهم في تمكين جميع طلاب وطالبات المنطقة من الحصول على أجهزة لوحية ممن شملتهم القوائم المعدة من مكاتب التعليم في رحلتهم التعليمية عن بعد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير تبوك يوجه بتأمين أجهزة لوحية لقوائم الطلاب على نفقته الخاصة
سبق

وجّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بتأمين عدد من الأجهزة اللوحية للطلاب والطالبات الذين يواصلون تعلمهم خارج منصة مدرستي بالمنطقة في جميع مراحل التعليم العام، لاستخدامها في عملية التعلم عن بعد عبر منصة "مدرستي".

جاء ذلك بعد اطلاع أمير المنطقة على تقرير إحصائي أعدته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك عن أعداد طلاب وطالبات المنطقة ممن يستخدمون الأجهزة التقنية المتاحة، وكذلك ممن يستخدمون المنصات الفضائية الأخرى والبدائل التي وفرتها وزارة التعليم ضمن الخطط الشمولية للوزارة، لتمكين جميع الطلاب والطالبات في مناطق ومحافظات ومراكز المملكة لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد.

من جانبه نوه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بهذه المبادرة، التي جاءت لتلمس حاجات الطلاب التعليمية، وحرصه على توفير التعلم للجميع، والتي ستسهم في تمكين جميع طلاب وطالبات المنطقة من الحصول على أجهزة لوحية ممن شملتهم القوائم المعدة من مكاتب التعليم في رحلتهم التعليمية عن بعد.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
04:17 PM

أمير تبوك يوجه بتأمين أجهزة لوحية لقوائم الطلاب على نفقته الخاصة

لاستخدامها في عملية التعلم عن بعد عبر منصة "مدرستي"

A A A
بدر الجبل - تبوك
2
1,328

وجّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بتأمين عدد من الأجهزة اللوحية للطلاب والطالبات الذين يواصلون تعلمهم خارج منصة مدرستي بالمنطقة في جميع مراحل التعليم العام، لاستخدامها في عملية التعلم عن بعد عبر منصة "مدرستي".

جاء ذلك بعد اطلاع أمير المنطقة على تقرير إحصائي أعدته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك عن أعداد طلاب وطالبات المنطقة ممن يستخدمون الأجهزة التقنية المتاحة، وكذلك ممن يستخدمون المنصات الفضائية الأخرى والبدائل التي وفرتها وزارة التعليم ضمن الخطط الشمولية للوزارة، لتمكين جميع الطلاب والطالبات في مناطق ومحافظات ومراكز المملكة لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد.

من جانبه نوه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بهذه المبادرة، التي جاءت لتلمس حاجات الطلاب التعليمية، وحرصه على توفير التعلم للجميع، والتي ستسهم في تمكين جميع طلاب وطالبات المنطقة من الحصول على أجهزة لوحية ممن شملتهم القوائم المعدة من مكاتب التعليم في رحلتهم التعليمية عن بعد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,486
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,850
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,874
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,964

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة