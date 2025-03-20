إيطاليا تتصدّر قائمة وفيات ضحايا كورونا بـ 3405 حالات

أكثر مما سجّلته الصين موطن الوباء

سجّلت إيطاليا حصيلة وفيات من جرّاء فيروس كورونا أكبر من أيّ دولة أخرى؛ إذ بلغ إجمالي الوفيات 3405 حالات، وهو أكثر مما سجّلته الصين التي بدأ منها الوباء، وفقاً لـ"بي بي سي".

وبلغت الوفيات في الصين 3245 حالة، على الرغم من شكوك أُثيرت بشأن مدى مصداقية بياناتها المعلنة.

وفرضت إيطاليا إغلاقاً في 12 مارس، ومدّدت فترته إلى ما بعد تاريخ الانتهاء الأصلي المحدّد في 25 مارس، كما طلبت السلطات من جميع الإيطاليين تقريباً البقاء في منازلهم.

وعلى الرغم من اتخاذ تلك الإجراءات، إلا أن أعداد الإصابات والوفيات الجديدة ارتفعت.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات 220 ألف حالة في شتى أرجاء العالم، وما يزيد على 9000 حالة وفاة.