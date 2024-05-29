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"أبشر" يطلق منصة "فُرجت".. ويعلن: تسوية أوضاع ١٠ موقوفين في أقل من ٢٤ ساعة

أعلنت منصة أبشر تسوية أوضاع ١٠ موقوفين عن طريق خدمة "فُرجت"، وذلك في أقل من ٢٤ ساعة منذ إطلاق الخدمة.

وقالت: "بحمد الله ثم بتكاتفكم عبر خدمة فُرجت، وفي أقل من ٢٤ ساعة منذ إطلاق الخدمة، ‏تم تسوية أوضاع ١٠ موقوفين، والإفراج عنهم وفق الآتي:

‏مكة المكرمة - عدد ٤

‏المنطقة الشرقية - عدد ٣

‏حفر الباطن - عدد ٣".

وكان وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قد دشَّن اليوم في مكتبه بمكة المكرمة مبادرة "فُرجت" التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية، وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة "أبشر".

مما يذكر أن مبادرة "فُرجت" تأتي ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة "أبشر" الإلكترونية.

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"أبشر" يطلق منصة "فُرجت".. ويعلن: تسوية أوضاع ١٠ موقوفين في أقل من ٢٤ ساعة
سبق

أعلنت منصة أبشر تسوية أوضاع ١٠ موقوفين عن طريق خدمة "فُرجت"، وذلك في أقل من ٢٤ ساعة منذ إطلاق الخدمة.

وقالت: "بحمد الله ثم بتكاتفكم عبر خدمة فُرجت، وفي أقل من ٢٤ ساعة منذ إطلاق الخدمة، ‏تم تسوية أوضاع ١٠ موقوفين، والإفراج عنهم وفق الآتي:

‏مكة المكرمة - عدد ٤

‏المنطقة الشرقية - عدد ٣

‏حفر الباطن - عدد ٣".

وكان وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قد دشَّن اليوم في مكتبه بمكة المكرمة مبادرة "فُرجت" التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية، وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة "أبشر".

مما يذكر أن مبادرة "فُرجت" تأتي ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة "أبشر" الإلكترونية.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
10:32 PM

"أبشر" يطلق منصة "فُرجت".. ويعلن: تسوية أوضاع ١٠ موقوفين في أقل من ٢٤ ساعة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
2,360

أعلنت منصة أبشر تسوية أوضاع ١٠ موقوفين عن طريق خدمة "فُرجت"، وذلك في أقل من ٢٤ ساعة منذ إطلاق الخدمة.

وقالت: "بحمد الله ثم بتكاتفكم عبر خدمة فُرجت، وفي أقل من ٢٤ ساعة منذ إطلاق الخدمة، ‏تم تسوية أوضاع ١٠ موقوفين، والإفراج عنهم وفق الآتي:

‏مكة المكرمة - عدد ٤

‏المنطقة الشرقية - عدد ٣

‏حفر الباطن - عدد ٣".

وكان وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قد دشَّن اليوم في مكتبه بمكة المكرمة مبادرة "فُرجت" التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية، وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة "أبشر".

مما يذكر أن مبادرة "فُرجت" تأتي ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة "أبشر" الإلكترونية.

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