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سعودية تحصل على براءة تصميم مغاسل تسهل عملية الوضوء

لا تحتاج إلى رفع الأرجل لأعلى.. الملكية الفكرية منحتها البراءة

حصلت السعودية رولا بكر بالحمر على براءة تصميم نموذج صناعي من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بعد تصميمها مغاسل وضوء حديثة تسهل للمسلمين عملية الوضوء دون عناء رفع الأرجل للأعلى.

وقالت "بالحمر": بعد حقبة طويلة من الزمن استمر المسلمين فيها كباراً وصغاراً من غسل أرجلهم للوضوء برفعها فوق المغاسل، فقد أصبح الآن الأمر مختلفاً تماماً وأكثر سهولةً وتطوراً، وذلك ضمن أبرز الإنجازات السعودية لعام ٢٠٢١ والتي تواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأشارت إلى أن هذا التصميم قد حاز إعجاب كل من شاهده من أصحاب الخبرة، بينهم رئيس المخترعين العرب وعضو جمعية المخترعين السعوديين المهندس هاشم الحبشي، حيث إن التصميم يوفر سهولة غسل القدم، ومن ثم تجفيفها، مما يوفر الجهد والنظافة والجفاف التام بعد الاستخدام، ويعتبر هذا التصميم الثاني الذي تحصل عليه المصممة على براءة تصميم نموذج صناعي.

وأضافت "بالحمر" أنها زارت أحد مصانع الخزف بينبع الصناعية، وأبدى مدير المصنع التنفيذي إعجابه بالتصميم، وأن التصميم يُعد صرخة في عالم المغاسل الحديثة، وعبَّر عن فخره بوجود ابتكارات وإنجازات وطنية منافسة للصناعات الغربية، ووجّه دعوة للمستثمرين السعوديين لدعم مثل هذه الإنجازات؛ حتى يستفيد الوطن من إنتاجها وتصنيعها على أيدي خبراء سعوديين يطبقون كامل معايير الجودة للصناعات الوطنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سعودية تحصل على براءة تصميم مغاسل تسهل عملية الوضوء
سبق

حصلت السعودية رولا بكر بالحمر على براءة تصميم نموذج صناعي من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بعد تصميمها مغاسل وضوء حديثة تسهل للمسلمين عملية الوضوء دون عناء رفع الأرجل للأعلى.

وقالت "بالحمر": بعد حقبة طويلة من الزمن استمر المسلمين فيها كباراً وصغاراً من غسل أرجلهم للوضوء برفعها فوق المغاسل، فقد أصبح الآن الأمر مختلفاً تماماً وأكثر سهولةً وتطوراً، وذلك ضمن أبرز الإنجازات السعودية لعام ٢٠٢١ والتي تواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأشارت إلى أن هذا التصميم قد حاز إعجاب كل من شاهده من أصحاب الخبرة، بينهم رئيس المخترعين العرب وعضو جمعية المخترعين السعوديين المهندس هاشم الحبشي، حيث إن التصميم يوفر سهولة غسل القدم، ومن ثم تجفيفها، مما يوفر الجهد والنظافة والجفاف التام بعد الاستخدام، ويعتبر هذا التصميم الثاني الذي تحصل عليه المصممة على براءة تصميم نموذج صناعي.

وأضافت "بالحمر" أنها زارت أحد مصانع الخزف بينبع الصناعية، وأبدى مدير المصنع التنفيذي إعجابه بالتصميم، وأن التصميم يُعد صرخة في عالم المغاسل الحديثة، وعبَّر عن فخره بوجود ابتكارات وإنجازات وطنية منافسة للصناعات الغربية، ووجّه دعوة للمستثمرين السعوديين لدعم مثل هذه الإنجازات؛ حتى يستفيد الوطن من إنتاجها وتصنيعها على أيدي خبراء سعوديين يطبقون كامل معايير الجودة للصناعات الوطنية.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
02:42 PM

سعودية تحصل على براءة تصميم مغاسل تسهل عملية الوضوء

لا تحتاج إلى رفع الأرجل لأعلى.. الملكية الفكرية منحتها البراءة

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عبدالله الراجحي - جدة
5
5,559

حصلت السعودية رولا بكر بالحمر على براءة تصميم نموذج صناعي من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بعد تصميمها مغاسل وضوء حديثة تسهل للمسلمين عملية الوضوء دون عناء رفع الأرجل للأعلى.

وقالت "بالحمر": بعد حقبة طويلة من الزمن استمر المسلمين فيها كباراً وصغاراً من غسل أرجلهم للوضوء برفعها فوق المغاسل، فقد أصبح الآن الأمر مختلفاً تماماً وأكثر سهولةً وتطوراً، وذلك ضمن أبرز الإنجازات السعودية لعام ٢٠٢١ والتي تواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأشارت إلى أن هذا التصميم قد حاز إعجاب كل من شاهده من أصحاب الخبرة، بينهم رئيس المخترعين العرب وعضو جمعية المخترعين السعوديين المهندس هاشم الحبشي، حيث إن التصميم يوفر سهولة غسل القدم، ومن ثم تجفيفها، مما يوفر الجهد والنظافة والجفاف التام بعد الاستخدام، ويعتبر هذا التصميم الثاني الذي تحصل عليه المصممة على براءة تصميم نموذج صناعي.

وأضافت "بالحمر" أنها زارت أحد مصانع الخزف بينبع الصناعية، وأبدى مدير المصنع التنفيذي إعجابه بالتصميم، وأن التصميم يُعد صرخة في عالم المغاسل الحديثة، وعبَّر عن فخره بوجود ابتكارات وإنجازات وطنية منافسة للصناعات الغربية، ووجّه دعوة للمستثمرين السعوديين لدعم مثل هذه الإنجازات؛ حتى يستفيد الوطن من إنتاجها وتصنيعها على أيدي خبراء سعوديين يطبقون كامل معايير الجودة للصناعات الوطنية.

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