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تراجع أسعار النفط.. وبرنت فوق الـ42 دولارًا للبرميل

وسط مخاوف حول سرعة تعافي الاقتصاد العالمي من "كورونا"

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، وسط مخاوف حول سرعة تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة "كورونا"؛ إذ أظهرت البيانات نمو اقتصاد الصين بوتيرة أقل من التوقعات في الربع الثالث من 2020، وفي ترقب اجتماع لمجموعة "أوبك+".

وبحسب البيانات ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.9% في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، وهي وتيرة أقل من توقعات زيادته 5.2%.

بينما من المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية المشتركة لدى مجموعة "أوبك+" اجتماعًا لتقييم وضع السوق في وقت لاحق اليوم.

ووفق "رويترز" على صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.1% إلى 42.88 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.2% عند 40.82 دولارًا للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تراجع أسعار النفط.. وبرنت فوق الـ42 دولارًا للبرميل
سبق

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، وسط مخاوف حول سرعة تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة "كورونا"؛ إذ أظهرت البيانات نمو اقتصاد الصين بوتيرة أقل من التوقعات في الربع الثالث من 2020، وفي ترقب اجتماع لمجموعة "أوبك+".

وبحسب البيانات ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.9% في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، وهي وتيرة أقل من توقعات زيادته 5.2%.

بينما من المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية المشتركة لدى مجموعة "أوبك+" اجتماعًا لتقييم وضع السوق في وقت لاحق اليوم.

ووفق "رويترز" على صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.1% إلى 42.88 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.2% عند 40.82 دولارًا للبرميل.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
09:38 AM

تراجع أسعار النفط.. وبرنت فوق الـ42 دولارًا للبرميل

وسط مخاوف حول سرعة تعافي الاقتصاد العالمي من "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، وسط مخاوف حول سرعة تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة "كورونا"؛ إذ أظهرت البيانات نمو اقتصاد الصين بوتيرة أقل من التوقعات في الربع الثالث من 2020، وفي ترقب اجتماع لمجموعة "أوبك+".

وبحسب البيانات ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.9% في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، وهي وتيرة أقل من توقعات زيادته 5.2%.

بينما من المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية المشتركة لدى مجموعة "أوبك+" اجتماعًا لتقييم وضع السوق في وقت لاحق اليوم.

ووفق "رويترز" على صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.1% إلى 42.88 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.2% عند 40.82 دولارًا للبرميل.

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