كأس الملك: الهلال يقلب الطاولة في وجه الفيصلي ويتأهل لربع النهائي

في مباراة ماراثونية حسم خلالها ( الفار ) الجدل

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لدور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد أن تجاوز نظيره الفيصلي 3/2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ( دور الـ16 ).

ظهر الضيف ( الفيصلي ) في الشوط الأول بشكل أفضل، بل وفاجأ الجميع من جماهير ولاعبي الهلال حينما سجل "روجيرو " هدف السبق عند الدقيقة الثانية بعد خطأ من الثنائي "كنو " و "بوتيا ".

حاول الهلال العودة للقاء، وكان له ما أراد عند الدقيقة 19 بعد عرضية مثالية من نواف العابد إلى "قوميز" والأخير تخطى الحارس مصطفى ملائكة ووضعها أرضية زاحفة داخل الشباك.

لم يستطع أصحاب الأرض التماسك والاستفادة من الكرات السريعة ،لذا عاد "عنابي سدير" ليزور شباك الحارس علي الحبسي مرة أخرى عند الدقيقة 36 لينهي الشوط الأول لصالحه.



في الشوط الثاني دفع المدير الفني للهلال "خيسوس " باللاعب ناصر الدوسري بدلاً عن نواف العابد و "ريفاس " بدلاً عن " سوريانو "لتنشيط خط المقدمة.

عاد "روجيرو " ليهدد مرمى الحبسي عند الدقيقة 58 لكن الحبسي حول التسديدة لركلة زاوية للفيصلي لم يستفد منها الأخير.

عند الدقيقة 66 ضلت رأسية "ريفاس " مرمى الفيصلي.

عند الدقيقة 75رمى "خيسوس " بكامل أوراقه بالزج بالمخضرم محمد الشلهوب بدلاً عن محمد البقعاوي.

أعاد ناصر الدوسري الهلال للواجهة من جديد عند الدقيقة 78 حينما وصلته كرة من "قوميز " على رأس الستة، سددها الدوسري ببراعة على يسار ملائكة كهدف تعديل للأزرق.

وعند الدقيقة 82 تحرك "الخبير الموهوب " الشلهوب، وأرسل كرة ولا أروع داخل الصندوق الفيصلاوي على رأس "إدواردو " والذي حولها بدوره لريفاس الذي أسكنها الشباك كهدف ثالث كان كافياً لنقل الهلال لدور ربع النهائي من البطولة.



