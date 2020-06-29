الفيروس لم يصب المولود.. قيصرية عاجلة لمصابة بكورونا في رنية

العملية أجريت وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة وتكللت بالنجاح

تمكن فريق طبي بمستشفى رنية العام بالتعامل مع حالة ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

‏وأوضحت استشارية النساء والولادة بمستشفى رنية العام الدكتورة "حميراء علي"، أن مواطنة في العقد الثالث من العمر والأسبوع الخامس والثلاثين من الحمل كانت قد جاءت للطوارئ تعاني نزيفاً حاداً وآلام الولادة ولديها عمليتان قيصريتان سابقتان.

وأضافت حميراء، تدخل فريق طبي مكون من الدكتور يوسف عيسى أخصائي النساء والولادة، والدكتور ثامر أخصائي الأطفال، والدكتور سجاد أخصائي التخدير لإجراء عملية قيصرية عاجلة تبين خلالها أن المريضة تعاني انفصالاً في المشيمة، تكللت بعد ذلك بالنجاح حيث بلغ وزن المولود 2.5 (كجم).

وتابعت، تم أخذ مسحة من المولود للكشف عن حالته إذا ما كان حاملًا للفيروس أم لا، وتبين عدم إصابته وهو بحالة صحية جيدة ولله الحمد.

يُذكر أن قسم النساء والولادة بمستشفى رنية أجرى أكثر من 360 عملية ولادة طبيعية منذ بداية الجائحة حتى تحريره.