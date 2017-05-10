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الهند: ارتفاع وفيات كورونا إلى 2109 والإصابات لـ63 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء انتشار فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) في البلاد إلى 2109 حالات وفاة، فيما زاد عدد الإصابات به إلى 62939 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن ذلك جاء بعد تسجيل 128 حالة وفاة بسبب الفيروس، و3277 إصابة جديدة به خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عدد حالات الشفاء منه بلغ 19358 حالة حتى الآن.

ولا تزال ولاية (ماهاراشترا) أكثر الولايات الهندية تضررًا بالفيروس؛ حيث ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 779 شخصًا؛ في حين أصيب بالفيروس فيها 20228 آخرون، تليها ولاية (غوجارات) مع 472 حالة وفاة إلى جانب 7796 إصابة، وسط انتشار الجائحة في 33 ولاية هندية.

وعملت السلطات على تخفيف بعض القيود في المحافظات غير المتأثرة بشكل كبير بالفيروس في وقت يستمر فيه تنفيذ بعض التدابير الاحترازية على المستوى الوطني.

الهند فيروس كورونا الجديد

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الهند: ارتفاع وفيات كورونا إلى 2109 والإصابات لـ63 ألفًا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء انتشار فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) في البلاد إلى 2109 حالات وفاة، فيما زاد عدد الإصابات به إلى 62939 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن ذلك جاء بعد تسجيل 128 حالة وفاة بسبب الفيروس، و3277 إصابة جديدة به خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عدد حالات الشفاء منه بلغ 19358 حالة حتى الآن.

ولا تزال ولاية (ماهاراشترا) أكثر الولايات الهندية تضررًا بالفيروس؛ حيث ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 779 شخصًا؛ في حين أصيب بالفيروس فيها 20228 آخرون، تليها ولاية (غوجارات) مع 472 حالة وفاة إلى جانب 7796 إصابة، وسط انتشار الجائحة في 33 ولاية هندية.

وعملت السلطات على تخفيف بعض القيود في المحافظات غير المتأثرة بشكل كبير بالفيروس في وقت يستمر فيه تنفيذ بعض التدابير الاحترازية على المستوى الوطني.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
10:29 AM

الهند: ارتفاع وفيات كورونا إلى 2109 والإصابات لـ63 ألفًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء انتشار فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) في البلاد إلى 2109 حالات وفاة، فيما زاد عدد الإصابات به إلى 62939 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن ذلك جاء بعد تسجيل 128 حالة وفاة بسبب الفيروس، و3277 إصابة جديدة به خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عدد حالات الشفاء منه بلغ 19358 حالة حتى الآن.

ولا تزال ولاية (ماهاراشترا) أكثر الولايات الهندية تضررًا بالفيروس؛ حيث ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 779 شخصًا؛ في حين أصيب بالفيروس فيها 20228 آخرون، تليها ولاية (غوجارات) مع 472 حالة وفاة إلى جانب 7796 إصابة، وسط انتشار الجائحة في 33 ولاية هندية.

وعملت السلطات على تخفيف بعض القيود في المحافظات غير المتأثرة بشكل كبير بالفيروس في وقت يستمر فيه تنفيذ بعض التدابير الاحترازية على المستوى الوطني.

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