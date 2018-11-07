بالأسماء .. "سجون مكة" تكرّم منسوبيها المتميزين أمنيًا وإداريًا

"الدويش" سلم الفائزون والفائزات دروعًا تذكارية وشهادات شكر

أقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة حفل تكريم لمنسوبيها لقاء تميزهم الإداري والأمني في مهام أعمالهم، بقاعة الاجتماعات بالسجن العام في الشميسي.

وقال مدير سجون مكة المكرمة العميد ماجد بن بندر الدويش، إن جائزة التميز الإداري هي جائزة مستحدثة ربع سنوية، تمنح للمتميزين والمتميزات بلا استثناء كل ثلاثة أشهر وفق معايير محددة، وتعد تقديرًا لجهودهم التي تستحق هذه المكافأة، وبيّن أن من أهم معايير الترشيح للجائزة هي الجودة والإنتاجية والسرعة والدقة في الإنجاز والتعامل مع العقبات وتذليل الصعوبات، والقدرة على العمل بالجودة نفسها في مختلف الظروف، إلى جانب المبادرات وتطوير أساليب العمل والإبداع فيها.

وشدد الدويش على أن الأمانة العامة للجائزة تعمل على تقييم المرشحين والمرشحات بعدة طرق، وذلك لضمان استحقاقهم للتكريم، حيث جرى تصنيف الفائزين على أربع فئات، وهي فئة الضباط، فئة المدنيين ، فئة الأفراد، فئة العنصر النسائي.

وقدم الحفل النقيب موسى عامر البارقي، في حين قدم مدير إدارة التخطيط والتطوير بالمنطقة الرائد محمد عقاب الحارثي شرحًا موجزًا عن شروط ومعايير الجائزة.

وتسلم الفائزون والفائزات دروعًا تذكارية وشهادات شكر وتقدير في نهاية الحفل، واختتم بمأدبة غداء احتفاءً بالحضور.

أسماء الفائزين:

أفضل مدير سجن "فئة إدارة عامة":

مدير إصلاحية العاصمة المقدسة المقدم محمد عبدالله أبو حيمد

أفضل مدير سجن "فئة إدارة أو شعبة":

مدير إدارة سجن القنفذة المقدم عبدالرحمن القحطاني

أفضل مديرة سجن "فئة العنصر النسائي":

مديرة سجن النساء بالعاصمة المقدسة الأستاذة ندى الحازمي.

فئة الضباط:

العقيد عبدالله سعد المالكي

المقدم أحمد سعود الغامدي

المقدم الدكتور محمد فايز القرني

الرائد ماجد سعيد الطلحي

النقيب مهندس حسن فطاني

النقيب مهندس محمد متعب القرني

النقيب رائد عبدالله السلمي

الملازم أول عبدالله الشريف

فئة الموظفين المدنيين:

عبدالرحمن محمد الوافي

هتان عبدالقادر نتو

صالح حميدان الحربي

عبدالكريم عطية الحارثي





فئة الأفراد:

رئيس رقباء عبدالله فروان الغامدي

الرقيب طارق عبدالله عسيري

رقيب أول سعود حامد المالكي

رقيب أول علي معتوق المالكي

رقيب أول مسلط عبدالله السبيعي

وكيل رقيب خالد بندر العتيبي

وكيل رقيب زايد سعيد الحارثي

وكيل رقيب حسن الزهراني

وكيل رقيب سعيد معيض الزهراني

العريف بدر العمري

العريف محمد صالح القرني

جندي أول سالم سفر الشهري

جندي ياسر أحمد الزهراني

فئة العنصر النسائي:

العريف ليلى مدخلي

الرقيب جميلا عوض الحارثي

الرقيب نسرين فراج المولد

مريم سعد محمد

سناء الحارثي