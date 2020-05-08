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"الصحة" : تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. .. والإجمالي يرتفع إلى 35432

إندونيسيا: تسجّل 336 إصابة جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا

قال أحمد يوريانتو؛ المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، إنه تم تسجيل 336 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13112 شخصاً.

وأضاف، أن هناك 13 حالة وفاة جديدة مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 943، فيما تعافى 2494 شخصاً.

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إندونيسيا: تسجّل 336 إصابة جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا
سبق

قال أحمد يوريانتو؛ المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، إنه تم تسجيل 336 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13112 شخصاً.

وأضاف، أن هناك 13 حالة وفاة جديدة مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 943، فيما تعافى 2494 شخصاً.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
03:05 PM

إندونيسيا: تسجّل 336 إصابة جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أحمد يوريانتو؛ المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، إنه تم تسجيل 336 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13112 شخصاً.

وأضاف، أن هناك 13 حالة وفاة جديدة مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 943، فيما تعافى 2494 شخصاً.

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