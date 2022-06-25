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"بولتون": العقوبات الأمريكية ستُرغم إيران على التفاوض

لوّح بمزيد من الضغوط في حال عدم استجابتها

ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتوقع أن الضغوط التي تمارسها واشنطن على إيران ستدفعها إلى الجلوس على مائدة التفاوض.

وقال "بولتون" للصحفيين بعد اجتماع مع نظيرَيْه الروسي والإسرائيلي، في القدس المحتلة، وأوردت "رويترز" جانبًا منه: "إما أن يفهموا المغزى أو سنمضي قدمًا ببساطة في ممارسة أقصى ضغوط".

وأعرب المستشار الأمريكي عن اعتقاده بأن خليطًا من العقوبات والضغوط الأخرى هو ما سيأتي بإيران إلى مائدة التفاوض.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بولتون": العقوبات الأمريكية ستُرغم إيران على التفاوض
سبق

ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتوقع أن الضغوط التي تمارسها واشنطن على إيران ستدفعها إلى الجلوس على مائدة التفاوض.

وقال "بولتون" للصحفيين بعد اجتماع مع نظيرَيْه الروسي والإسرائيلي، في القدس المحتلة، وأوردت "رويترز" جانبًا منه: "إما أن يفهموا المغزى أو سنمضي قدمًا ببساطة في ممارسة أقصى ضغوط".

وأعرب المستشار الأمريكي عن اعتقاده بأن خليطًا من العقوبات والضغوط الأخرى هو ما سيأتي بإيران إلى مائدة التفاوض.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
08:41 PM

"بولتون": العقوبات الأمريكية ستُرغم إيران على التفاوض

لوّح بمزيد من الضغوط في حال عدم استجابتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتوقع أن الضغوط التي تمارسها واشنطن على إيران ستدفعها إلى الجلوس على مائدة التفاوض.

وقال "بولتون" للصحفيين بعد اجتماع مع نظيرَيْه الروسي والإسرائيلي، في القدس المحتلة، وأوردت "رويترز" جانبًا منه: "إما أن يفهموا المغزى أو سنمضي قدمًا ببساطة في ممارسة أقصى ضغوط".

وأعرب المستشار الأمريكي عن اعتقاده بأن خليطًا من العقوبات والضغوط الأخرى هو ما سيأتي بإيران إلى مائدة التفاوض.

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