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4 صور لبحيرة الخفس تحكي قصة ١٠٠ عام.. اثنتان لـ"فيلبى" فهل تعرفه؟

كانت مورد ماء لـ"المؤسس" ولأهل البادية واللقطات أهداها "المحمد" لـ"سبق"

زود المصور إبراهيم المحمد "سبق" بصورتين لبحيرة الخفس التقطهما أمس الاثنين، وصورتان التقطهما المؤرخ جون فيلبي عام ١٩١٨م لتلك البحيرة بفارق تجاوز ١٠٠ عام.

وبحيرة الخفس كانت مورد ماء للمؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ولأهل البادية وما زالت حتى الآن مورد لأصحاب الإبل والماشية.

وتقع البحيرة شمال مدينة الرياض على بعد 70 كيلو متراً بين روضة الخفس الجنوبية وروضة الخفس الشمالية أسفل جبال الطوقي، وتتميز ببقاء الماء فيها مدة طويلة تمتد من الشتاء حتى الصيف.

يشار إلى المؤرخ "هاري سانت جون بريدجر فيلبي" (بالإنجليزية: Harry St. John Bridger Phillby)، ويعرف أيضاً باسم "جون فيلبي" أو "الشيخ عبدالله"، هو مستعرب، مستكشف، وكاتب، وضابط استخبارات بمكتب المستعمرات البريطاني، لعب دور محوري في إزاحة العثمانيين عن المشرق العربي خاصة عن شبه الجزيرة العربية والعراق والشام.

وهو أول أوروبي يقطع صحراء الربع الخالي من شرقها إلى غربها، ودرس اللغات الشرقية في جامعة كامبرج، وانضم عام 1907 للخدمة المدنية في الهند البريطانية في لاهور، وهناك أتقن اللغات الأردية والفارسية والعربية.

قدم إلى الرياض عام 1917 بتكليف من بريطانيا وبقي في شبه الجزيرة العربية إلى أن توفي الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، وأعلن إسلامه عام 1930، وكان مقرباً من الملك عبدالعزيز، اشتغل أثناء إقامته في جدة بتجارة السيارات وكيلاً لشركة "فورد".

وخلال الحرب العالمية اتهمته بريطانيا بالميل إلى ألمانيا واعتقل حين ذهب إلى الهند ونقل إلى بريطانيا وظل هناك فترة الحرب.

وفي عام 1955 عاد إلى الرياض واستمر في دراساته الجغرافية والأثرية، وقام بعدة زيارات إلى أوروبا، وبينما هو في طريق عودته من مؤتمر للاستشراق في موسكو، توقف فيلبي في بيروت لزيارة ابنه "كيم" في سبتمبر 1960 وبينما هو في سريره وابنه بجانبه, قال: "يا إلهي, أنا ضجر" ومات ودفن في بيروت.

ولجون فليبي عدة مؤلفات أغلبها عن تاريخ وجغرافية وآثار الجزيرة العربية، منها: قلب الجزيرة العربية (1922)، والربع الخالي (1933)، وبنات سبأ (1939)، وحاج في جزيرة العرب (1943)، وأيام عربية.. سيرة ذاتية (1948)، ونجود الجزيرة العربية (1952)، وأرض مدين (1957)، وأربعون عامًا في البرية (1957)، ومغامرات النفط العربي (1964)، وبعثة إلى نجد 1917-1918 (1336-1337هـ)، ومرتفعات الجزيرة العربية، إضافة إلى تقرير كتبه فيلبي ونشر في بغداد عام 1918، ترجمه عبدالله الصالح العثيمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 صور لبحيرة الخفس تحكي قصة ١٠٠ عام.. اثنتان لـ"فيلبى" فهل تعرفه؟
سبق

زود المصور إبراهيم المحمد "سبق" بصورتين لبحيرة الخفس التقطهما أمس الاثنين، وصورتان التقطهما المؤرخ جون فيلبي عام ١٩١٨م لتلك البحيرة بفارق تجاوز ١٠٠ عام.

وبحيرة الخفس كانت مورد ماء للمؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ولأهل البادية وما زالت حتى الآن مورد لأصحاب الإبل والماشية.

وتقع البحيرة شمال مدينة الرياض على بعد 70 كيلو متراً بين روضة الخفس الجنوبية وروضة الخفس الشمالية أسفل جبال الطوقي، وتتميز ببقاء الماء فيها مدة طويلة تمتد من الشتاء حتى الصيف.

يشار إلى المؤرخ "هاري سانت جون بريدجر فيلبي" (بالإنجليزية: Harry St. John Bridger Phillby)، ويعرف أيضاً باسم "جون فيلبي" أو "الشيخ عبدالله"، هو مستعرب، مستكشف، وكاتب، وضابط استخبارات بمكتب المستعمرات البريطاني، لعب دور محوري في إزاحة العثمانيين عن المشرق العربي خاصة عن شبه الجزيرة العربية والعراق والشام.

وهو أول أوروبي يقطع صحراء الربع الخالي من شرقها إلى غربها، ودرس اللغات الشرقية في جامعة كامبرج، وانضم عام 1907 للخدمة المدنية في الهند البريطانية في لاهور، وهناك أتقن اللغات الأردية والفارسية والعربية.

قدم إلى الرياض عام 1917 بتكليف من بريطانيا وبقي في شبه الجزيرة العربية إلى أن توفي الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، وأعلن إسلامه عام 1930، وكان مقرباً من الملك عبدالعزيز، اشتغل أثناء إقامته في جدة بتجارة السيارات وكيلاً لشركة "فورد".

وخلال الحرب العالمية اتهمته بريطانيا بالميل إلى ألمانيا واعتقل حين ذهب إلى الهند ونقل إلى بريطانيا وظل هناك فترة الحرب.

وفي عام 1955 عاد إلى الرياض واستمر في دراساته الجغرافية والأثرية، وقام بعدة زيارات إلى أوروبا، وبينما هو في طريق عودته من مؤتمر للاستشراق في موسكو، توقف فيلبي في بيروت لزيارة ابنه "كيم" في سبتمبر 1960 وبينما هو في سريره وابنه بجانبه, قال: "يا إلهي, أنا ضجر" ومات ودفن في بيروت.

ولجون فليبي عدة مؤلفات أغلبها عن تاريخ وجغرافية وآثار الجزيرة العربية، منها: قلب الجزيرة العربية (1922)، والربع الخالي (1933)، وبنات سبأ (1939)، وحاج في جزيرة العرب (1943)، وأيام عربية.. سيرة ذاتية (1948)، ونجود الجزيرة العربية (1952)، وأرض مدين (1957)، وأربعون عامًا في البرية (1957)، ومغامرات النفط العربي (1964)، وبعثة إلى نجد 1917-1918 (1336-1337هـ)، ومرتفعات الجزيرة العربية، إضافة إلى تقرير كتبه فيلبي ونشر في بغداد عام 1918، ترجمه عبدالله الصالح العثيمين.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
10:05 AM

4 صور لبحيرة الخفس تحكي قصة ١٠٠ عام.. اثنتان لـ"فيلبى" فهل تعرفه؟

كانت مورد ماء لـ"المؤسس" ولأهل البادية واللقطات أهداها "المحمد" لـ"سبق"

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فلاح الجوفان - الرياض
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زود المصور إبراهيم المحمد "سبق" بصورتين لبحيرة الخفس التقطهما أمس الاثنين، وصورتان التقطهما المؤرخ جون فيلبي عام ١٩١٨م لتلك البحيرة بفارق تجاوز ١٠٠ عام.

وبحيرة الخفس كانت مورد ماء للمؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ولأهل البادية وما زالت حتى الآن مورد لأصحاب الإبل والماشية.

وتقع البحيرة شمال مدينة الرياض على بعد 70 كيلو متراً بين روضة الخفس الجنوبية وروضة الخفس الشمالية أسفل جبال الطوقي، وتتميز ببقاء الماء فيها مدة طويلة تمتد من الشتاء حتى الصيف.

يشار إلى المؤرخ "هاري سانت جون بريدجر فيلبي" (بالإنجليزية: Harry St. John Bridger Phillby)، ويعرف أيضاً باسم "جون فيلبي" أو "الشيخ عبدالله"، هو مستعرب، مستكشف، وكاتب، وضابط استخبارات بمكتب المستعمرات البريطاني، لعب دور محوري في إزاحة العثمانيين عن المشرق العربي خاصة عن شبه الجزيرة العربية والعراق والشام.

وهو أول أوروبي يقطع صحراء الربع الخالي من شرقها إلى غربها، ودرس اللغات الشرقية في جامعة كامبرج، وانضم عام 1907 للخدمة المدنية في الهند البريطانية في لاهور، وهناك أتقن اللغات الأردية والفارسية والعربية.

قدم إلى الرياض عام 1917 بتكليف من بريطانيا وبقي في شبه الجزيرة العربية إلى أن توفي الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، وأعلن إسلامه عام 1930، وكان مقرباً من الملك عبدالعزيز، اشتغل أثناء إقامته في جدة بتجارة السيارات وكيلاً لشركة "فورد".

وخلال الحرب العالمية اتهمته بريطانيا بالميل إلى ألمانيا واعتقل حين ذهب إلى الهند ونقل إلى بريطانيا وظل هناك فترة الحرب.

وفي عام 1955 عاد إلى الرياض واستمر في دراساته الجغرافية والأثرية، وقام بعدة زيارات إلى أوروبا، وبينما هو في طريق عودته من مؤتمر للاستشراق في موسكو، توقف فيلبي في بيروت لزيارة ابنه "كيم" في سبتمبر 1960 وبينما هو في سريره وابنه بجانبه, قال: "يا إلهي, أنا ضجر" ومات ودفن في بيروت.

ولجون فليبي عدة مؤلفات أغلبها عن تاريخ وجغرافية وآثار الجزيرة العربية، منها: قلب الجزيرة العربية (1922)، والربع الخالي (1933)، وبنات سبأ (1939)، وحاج في جزيرة العرب (1943)، وأيام عربية.. سيرة ذاتية (1948)، ونجود الجزيرة العربية (1952)، وأرض مدين (1957)، وأربعون عامًا في البرية (1957)، ومغامرات النفط العربي (1964)، وبعثة إلى نجد 1917-1918 (1336-1337هـ)، ومرتفعات الجزيرة العربية، إضافة إلى تقرير كتبه فيلبي ونشر في بغداد عام 1918، ترجمه عبدالله الصالح العثيمين.

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