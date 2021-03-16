بسبب "كورونا" .. "متجر النصر" يغلق أبوابه

أعلن متجر نادي النصر إغلاق أبوابه في جميع الفروع، واقتصار البيع على المتجر الإلكتروني.

وقال المتجر مغردًا:"التزامًا بأهمية الصحة العامة وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لحكومتنا الرشيدة وحرصًا على سلامتكم سوف يتم إغلاق المتاجر بجميع فروعنا حتى إشعار آخر وسيقتصر البيع على المتجر الإلكتروني مع خدمة ⁧‫التوصيل المجاني⁩ إضافة إلى ⁧‫خصم⁩ ٢٠ ٪ على جميع المنتجات".