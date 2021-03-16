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بسبب "كورونا" .. "متجر النصر" يغلق أبوابه

أعلن متجر نادي النصر إغلاق أبوابه في جميع الفروع، واقتصار البيع على المتجر الإلكتروني.

وقال المتجر مغردًا:"التزامًا بأهمية الصحة العامة وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لحكومتنا الرشيدة وحرصًا على سلامتكم سوف يتم إغلاق المتاجر بجميع فروعنا حتى إشعار آخر وسيقتصر البيع على المتجر الإلكتروني مع خدمة ⁧‫التوصيل المجاني⁩ إضافة إلى ⁧‫خصم⁩ ٢٠ ٪ على جميع المنتجات".

النصر متجر النصر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بسبب "كورونا" .. "متجر النصر" يغلق أبوابه
سبق

أعلن متجر نادي النصر إغلاق أبوابه في جميع الفروع، واقتصار البيع على المتجر الإلكتروني.

وقال المتجر مغردًا:"التزامًا بأهمية الصحة العامة وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لحكومتنا الرشيدة وحرصًا على سلامتكم سوف يتم إغلاق المتاجر بجميع فروعنا حتى إشعار آخر وسيقتصر البيع على المتجر الإلكتروني مع خدمة ⁧‫التوصيل المجاني⁩ إضافة إلى ⁧‫خصم⁩ ٢٠ ٪ على جميع المنتجات".

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
09:33 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
10:49 PM

بسبب "كورونا" .. "متجر النصر" يغلق أبوابه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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278

أعلن متجر نادي النصر إغلاق أبوابه في جميع الفروع، واقتصار البيع على المتجر الإلكتروني.

وقال المتجر مغردًا:"التزامًا بأهمية الصحة العامة وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لحكومتنا الرشيدة وحرصًا على سلامتكم سوف يتم إغلاق المتاجر بجميع فروعنا حتى إشعار آخر وسيقتصر البيع على المتجر الإلكتروني مع خدمة ⁧‫التوصيل المجاني⁩ إضافة إلى ⁧‫خصم⁩ ٢٠ ٪ على جميع المنتجات".

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