بسبب "كورونا" .. "متجر النصر" يغلق أبوابه

أعلن متجر نادي النصر إغلاق أبوابه في جميع الفروع، واقتصار البيع على المتجر الإلكتروني.
وقال المتجر مغردًا:"التزامًا بأهمية الصحة العامة وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لحكومتنا الرشيدة وحرصًا على سلامتكم سوف يتم إغلاق المتاجر بجميع فروعنا حتى إشعار آخر وسيقتصر البيع على المتجر الإلكتروني مع خدمة التوصيل المجاني إضافة إلى خصم ٢٠ ٪ على جميع المنتجات".
أعلن متجر نادي النصر إغلاق أبوابه في جميع الفروع، واقتصار البيع على المتجر الإلكتروني.
وقال المتجر مغردًا:"التزامًا بأهمية الصحة العامة وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لحكومتنا الرشيدة وحرصًا على سلامتكم سوف يتم إغلاق المتاجر بجميع فروعنا حتى إشعار آخر وسيقتصر البيع على المتجر الإلكتروني مع خدمة التوصيل المجاني إضافة إلى خصم ٢٠ ٪ على جميع المنتجات".
أعلن متجر نادي النصر إغلاق أبوابه في جميع الفروع، واقتصار البيع على المتجر الإلكتروني.
وقال المتجر مغردًا:"التزامًا بأهمية الصحة العامة وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لحكومتنا الرشيدة وحرصًا على سلامتكم سوف يتم إغلاق المتاجر بجميع فروعنا حتى إشعار آخر وسيقتصر البيع على المتجر الإلكتروني مع خدمة التوصيل المجاني إضافة إلى خصم ٢٠ ٪ على جميع المنتجات".