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"المسند" ينصح من لديه "كشتة" نهاية الأسبوع: هذه الأجواء تزامن المطرية 3

قال عن طقس الثلاثاء: مستقر بوجه عام عدا منطقتين تواعدان "السحب الممطرة"

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن يكون الطقس اليوم مستقراً بوجه عام، عدا منطقتي #عسير و #جازان، فقد تتشكل فوق أجزاء منهما السحب الممطرة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بعض مناطق #السعودية في انتظار الحالة المطرية الثالثة في هذا الموسم، التي قد تبدأ ليلة أو يوم الجمعة القادمة.. هذا والله أعلم.

ونصح المسند قائلاً: إذا عندك سفر أو كشتة أو مناسبة خارجية فمتوقع -والله أعلم- أن تكون الأجواء غير مستقرة خلال "الخميس، الجمعة، السبت"، حيث تنشط الرياح الجنوبية الحارة الخميس، والجنوبية الغربية والغربية المعتدلة حرارة الجمعة، والشمالية الغربية الباردة نسبياً السبت، وهذا يتزامن مع الحالة المطرية 3.

الدكتور عبدالله المسند الحالات المناخية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند" ينصح من لديه "كشتة" نهاية الأسبوع: هذه الأجواء تزامن المطرية 3
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن يكون الطقس اليوم مستقراً بوجه عام، عدا منطقتي #عسير و #جازان، فقد تتشكل فوق أجزاء منهما السحب الممطرة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بعض مناطق #السعودية في انتظار الحالة المطرية الثالثة في هذا الموسم، التي قد تبدأ ليلة أو يوم الجمعة القادمة.. هذا والله أعلم.

ونصح المسند قائلاً: إذا عندك سفر أو كشتة أو مناسبة خارجية فمتوقع -والله أعلم- أن تكون الأجواء غير مستقرة خلال "الخميس، الجمعة، السبت"، حيث تنشط الرياح الجنوبية الحارة الخميس، والجنوبية الغربية والغربية المعتدلة حرارة الجمعة، والشمالية الغربية الباردة نسبياً السبت، وهذا يتزامن مع الحالة المطرية 3.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
10:44 AM

"المسند" ينصح من لديه "كشتة" نهاية الأسبوع: هذه الأجواء تزامن المطرية 3

قال عن طقس الثلاثاء: مستقر بوجه عام عدا منطقتين تواعدان "السحب الممطرة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,538

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن يكون الطقس اليوم مستقراً بوجه عام، عدا منطقتي #عسير و #جازان، فقد تتشكل فوق أجزاء منهما السحب الممطرة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بعض مناطق #السعودية في انتظار الحالة المطرية الثالثة في هذا الموسم، التي قد تبدأ ليلة أو يوم الجمعة القادمة.. هذا والله أعلم.

ونصح المسند قائلاً: إذا عندك سفر أو كشتة أو مناسبة خارجية فمتوقع -والله أعلم- أن تكون الأجواء غير مستقرة خلال "الخميس، الجمعة، السبت"، حيث تنشط الرياح الجنوبية الحارة الخميس، والجنوبية الغربية والغربية المعتدلة حرارة الجمعة، والشمالية الغربية الباردة نسبياً السبت، وهذا يتزامن مع الحالة المطرية 3.

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