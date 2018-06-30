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بالأسماء.. "التعليم" تدعو 81 متقدمة على الوظائف التعليمية للمطابقة

إلحاقاً للدفعة الأولى التي أعلنتها الوزارة في وقت سابق وضمت 4855 متقدمة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عن ترشيح 81 متقدمة للوظائف التعليمية للمطابقة كدفعة ثانية لم تدرج ضمن الدفعة الأولى، إما لعدم حضور المطابقة للمرشحات سابقاً، أو لعدم صحة معلومات المتقدمة عند المطابقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزارة التعليم حددت يومي الأحد والاثنين17-18 /1439/10هـ موعدًا للمطابقة، مبيناً أن ذلك يأتي إلحاقًا للدفعة الأولى التي أعلنتها التعليم في وقت سابق وضمت (4855) متقدمة على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، وبالشروط ذاتها التي تضمنتها القائمة من إحضار أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، ووثيقة التخرج الأصلية، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، بالإضافة إلى كشف الدرجات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن على المرشحات إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل للحاصلات على مؤهلات خارجية، وكذلك للحاصلات على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدمة تحمل مؤهلاً غير تربوي، والحاصلات على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وفِي ختام تصريحه، هنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم المرشحات مبدئياً للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، متمنياً لهن مزيداً من التوفيق وأن يسهمن في إثراء العملية التعليمية.

(الأسماء في المرفقات)

أسماء المرشحات.pdf

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأسماء.. "التعليم" تدعو 81 متقدمة على الوظائف التعليمية للمطابقة
سبق

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عن ترشيح 81 متقدمة للوظائف التعليمية للمطابقة كدفعة ثانية لم تدرج ضمن الدفعة الأولى، إما لعدم حضور المطابقة للمرشحات سابقاً، أو لعدم صحة معلومات المتقدمة عند المطابقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزارة التعليم حددت يومي الأحد والاثنين17-18 /1439/10هـ موعدًا للمطابقة، مبيناً أن ذلك يأتي إلحاقًا للدفعة الأولى التي أعلنتها التعليم في وقت سابق وضمت (4855) متقدمة على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، وبالشروط ذاتها التي تضمنتها القائمة من إحضار أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، ووثيقة التخرج الأصلية، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، بالإضافة إلى كشف الدرجات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن على المرشحات إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل للحاصلات على مؤهلات خارجية، وكذلك للحاصلات على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدمة تحمل مؤهلاً غير تربوي، والحاصلات على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وفِي ختام تصريحه، هنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم المرشحات مبدئياً للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، متمنياً لهن مزيداً من التوفيق وأن يسهمن في إثراء العملية التعليمية.

(الأسماء في المرفقات)

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
10:35 PM

بالأسماء.. "التعليم" تدعو 81 متقدمة على الوظائف التعليمية للمطابقة

إلحاقاً للدفعة الأولى التي أعلنتها الوزارة في وقت سابق وضمت 4855 متقدمة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
10
36,401

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عن ترشيح 81 متقدمة للوظائف التعليمية للمطابقة كدفعة ثانية لم تدرج ضمن الدفعة الأولى، إما لعدم حضور المطابقة للمرشحات سابقاً، أو لعدم صحة معلومات المتقدمة عند المطابقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزارة التعليم حددت يومي الأحد والاثنين17-18 /1439/10هـ موعدًا للمطابقة، مبيناً أن ذلك يأتي إلحاقًا للدفعة الأولى التي أعلنتها التعليم في وقت سابق وضمت (4855) متقدمة على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، وبالشروط ذاتها التي تضمنتها القائمة من إحضار أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، ووثيقة التخرج الأصلية، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، بالإضافة إلى كشف الدرجات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن على المرشحات إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل للحاصلات على مؤهلات خارجية، وكذلك للحاصلات على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدمة تحمل مؤهلاً غير تربوي، والحاصلات على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وفِي ختام تصريحه، هنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم المرشحات مبدئياً للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، متمنياً لهن مزيداً من التوفيق وأن يسهمن في إثراء العملية التعليمية.

(الأسماء في المرفقات)

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