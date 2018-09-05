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"الزعاق": سيأخذ الليل حصته من النهار بمقدار نصف دقيقة يومياً

قال: بعد 21 يوماً سيتساويان وتكون حصة كل منهما 12 ساعة

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: لا يزال النهار أطول من الليل، وخلال هذه الأيام يأخذ الليل حصته من النهار بمقدار نصف دقيقة تقريباً بشكل يومي.

وأضاف: ‏بعد 21 يوماً سيتساوى طول الليل مع النهار، وتكون حصة كل منهما 12 ساعة، ‏ويوافق ذلك يوم الخميس 17 محرم من عام 1440هـ.

وتابع: يوم الاثنين الماضي تزامن مع دخول النجم الثاني من سهيل أول موسم الخامس والذي يقال فيه (البل تشكي الخامس، ليل ومد، ونهار شامس).

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"الزعاق": سيأخذ الليل حصته من النهار بمقدار نصف دقيقة يومياً
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: لا يزال النهار أطول من الليل، وخلال هذه الأيام يأخذ الليل حصته من النهار بمقدار نصف دقيقة تقريباً بشكل يومي.

وأضاف: ‏بعد 21 يوماً سيتساوى طول الليل مع النهار، وتكون حصة كل منهما 12 ساعة، ‏ويوافق ذلك يوم الخميس 17 محرم من عام 1440هـ.

وتابع: يوم الاثنين الماضي تزامن مع دخول النجم الثاني من سهيل أول موسم الخامس والذي يقال فيه (البل تشكي الخامس، ليل ومد، ونهار شامس).

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
10:13 AM

"الزعاق": سيأخذ الليل حصته من النهار بمقدار نصف دقيقة يومياً

قال: بعد 21 يوماً سيتساويان وتكون حصة كل منهما 12 ساعة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
6
14,776

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: لا يزال النهار أطول من الليل، وخلال هذه الأيام يأخذ الليل حصته من النهار بمقدار نصف دقيقة تقريباً بشكل يومي.

وأضاف: ‏بعد 21 يوماً سيتساوى طول الليل مع النهار، وتكون حصة كل منهما 12 ساعة، ‏ويوافق ذلك يوم الخميس 17 محرم من عام 1440هـ.

وتابع: يوم الاثنين الماضي تزامن مع دخول النجم الثاني من سهيل أول موسم الخامس والذي يقال فيه (البل تشكي الخامس، ليل ومد، ونهار شامس).

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