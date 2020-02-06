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"الغذاء والدواء" تجيز استخدام كواشف مخبرية لاكتشاف "كورونا" الجديد

قالت: عن طريق أخذ عينة لعاب أو مسحة من الأغشية المخاطية للمريض

أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء استخدام كواشف مخبرية لاكتشاف فيروس "كورونا" الجديد في حال الاشتباه بالإصابة، وذلك بعد إخضاعها للدراسة.

وتمكِّن هذه الكواشف المخبرية من إجراء الاختبار التشخيصي لفيروس "كورونا" الجديد (2019-coV)، الذي يتم عن طريق أخذ عينة لعاب أو مسحة من الأغشية المخاطية للمريض لاستخراج الحمض النووي من العينة، وبعد ذلك تستخدم تقنية جزئية تسمى (RT-PCR) للكشف عن الفيروس.

وأكدت الهيئة أن سرعة إجازة هذه الكواشف المخبرية لتشخيص المشتبه بإصابتهم والسماح بدخولها واستخدامها يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية التي تقوم بها المنظومة الصحية في المملكة العربية السعودية؛ لضمان صحة المواطن والمقيم والزائر، والمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

الهيئة العامة للغذاء والدواء فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تجيز استخدام كواشف مخبرية لاكتشاف "كورونا" الجديد
سبق

أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء استخدام كواشف مخبرية لاكتشاف فيروس "كورونا" الجديد في حال الاشتباه بالإصابة، وذلك بعد إخضاعها للدراسة.

وتمكِّن هذه الكواشف المخبرية من إجراء الاختبار التشخيصي لفيروس "كورونا" الجديد (2019-coV)، الذي يتم عن طريق أخذ عينة لعاب أو مسحة من الأغشية المخاطية للمريض لاستخراج الحمض النووي من العينة، وبعد ذلك تستخدم تقنية جزئية تسمى (RT-PCR) للكشف عن الفيروس.

وأكدت الهيئة أن سرعة إجازة هذه الكواشف المخبرية لتشخيص المشتبه بإصابتهم والسماح بدخولها واستخدامها يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية التي تقوم بها المنظومة الصحية في المملكة العربية السعودية؛ لضمان صحة المواطن والمقيم والزائر، والمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
02:09 PM

"الغذاء والدواء" تجيز استخدام كواشف مخبرية لاكتشاف "كورونا" الجديد

قالت: عن طريق أخذ عينة لعاب أو مسحة من الأغشية المخاطية للمريض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء استخدام كواشف مخبرية لاكتشاف فيروس "كورونا" الجديد في حال الاشتباه بالإصابة، وذلك بعد إخضاعها للدراسة.

وتمكِّن هذه الكواشف المخبرية من إجراء الاختبار التشخيصي لفيروس "كورونا" الجديد (2019-coV)، الذي يتم عن طريق أخذ عينة لعاب أو مسحة من الأغشية المخاطية للمريض لاستخراج الحمض النووي من العينة، وبعد ذلك تستخدم تقنية جزئية تسمى (RT-PCR) للكشف عن الفيروس.

وأكدت الهيئة أن سرعة إجازة هذه الكواشف المخبرية لتشخيص المشتبه بإصابتهم والسماح بدخولها واستخدامها يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية التي تقوم بها المنظومة الصحية في المملكة العربية السعودية؛ لضمان صحة المواطن والمقيم والزائر، والمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

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