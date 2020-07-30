لبنان: 129 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

ارتفاع الإجمالي في الأردن إلى 1191 حالة

سجّل لبنان 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 118 من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و11 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 4331 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 7112 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1753، كما سجل ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 57.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1191 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الحالات الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، وحالتين في العاصمة الأردنية عمان، مبينة في نفس الوقت تسجل 23 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1089 حالة.